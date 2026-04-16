Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden Furkan Sancak Balal’ın babası, yurt dışından cenazeye yetişemeyeceğini söyleyerek vatandaşlara “Oğlumu yalnız bırakmayın” çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından törene Balal ailesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

  • Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti.
  • Saldırıda hayatını kaybeden öğrenci Furkan Sancak Balal'ın babası Tanzanya'dan dönerken cenazeye yetişemeyeceğini belirtti.
  • Furkan Sancak Balal'ın cenazesi Ashab-ı Kehf Camii'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kahramanmaraş’ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Furkan Sancak Balal’ın babasının sözleri yürekleri dağladı. Saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin yaşamını yitirdiği olayın ardından acılı ailelerin dramı ortaya çıkmaya devam ediyor.

YURT DIŞINDAKİ BABA ÇAĞRI YAPTI

Saldırıda hayatını kaybeden Furkan Sancak Balal’ın babası, yurt dışında olduğu için cenazeye yetişemeyeceğini belirterek Kahramanmaraş’taki vatandaşlara çağrıda bulundu.

CENAZEYE YETİŞEMEYECEK

Tanzanya’dan Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktığını ifade eden acılı baba, “Tanzanya’dan geliyorum, yoldayım ama evladımın cenazesine yetişemeyeceğim” sözleriyle yaşadığı derin acıyı dile getirdi.

“YALNIZ BIRAKMAYIN OĞLUMU”

Oğlunun son yolculuğunda yalnız kalmamasını isteyen baba, Kahramanmaraş’taki dostlara seslenerek, “Yalnız bırakmayın oğlumu son yolculuğunda” ifadelerini kullandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Furkan Sancak Balal’ın cenazesi, öğle namazına müteakip Ashab-ı Kehf Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene Balal ailesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenaze namazının ardından helallik alınırken duygusal anlar yaşandı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Furkan Sancak Balal’ın naaşı dualarla uğurlandı.

Hayatını kaybeden Balal, cenaze namazının ardından Afşin Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGüzide Altay:

Mekanın cennet olsun. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, anlamını yitirdiği durum. Rabbim acılı anneye, babaya, merhum kardeşimizin tüm akraba ve sevdiklerine sabır versin. Çok üzgünüm.

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

İki gündür ne kadar kötü oldum anlatamam... Rabbim sabır versin... Kimseye bu durumu yaşatmasın ve bu durumun yaşamasına vesile olanlara cehennem ateşinde yaksın

Haber Yorumlarıerhan çivik:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olur inşallah meleklerimizin

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Katil hangi ülkedeki hangi tür kesimden bilen var mı? dİnci mi? sağcı mı solcu mu? komunist mi? laik mi?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

