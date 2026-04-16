Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli'nin ölüm nedeni belli oldu

Kahramanmaraş’ta okuluna silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu tamamlandı. Raporda, sağ arka bacağındaki kesici-delici yara nedeniyle büyük damar hasarı ve yoğun kan kaybından öldüğü belirtildi.

  • İsa Aras Mersinli'nin ölüm nedeni, sağ bacağındaki kesici-delici alet yarasından kaynaklanan yoğun kan kaybıdır.
  • Mersinli'nin boyu 1.79 metre, ağırlığı ise yaklaşık 85-90 kilogramdır.
  • Mersinli'nin sağ arka bacağında 2.5 santimetrelik kesici-delici alet yarası tespit edilmiştir.

Kahramanmaraş’ta öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedenine ilişkin detaylar netleşti. Adli Tıp incelemesinde, 2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluşan heyet tarafından yapılan değerlendirmede önemli bulgulara ulaşıldı.

ÖLÜM NEDENİ: YOĞUN KAN KAYBI

Rapora göre, Mersinli’nin sağ bacağında öldürücü nitelikte kesici-delici alet yarası tespit edildi. Yaralanmaya neden olan cismin bir tarafının künt, diğer tarafının ise keskin olduğu belirtildi. Ölümün, büyük damar yaralanmasına bağlı gelişen yoğun dış kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ DE YER ALDI

Adli Tıp raporunda, Mersinli’nin 1.79 boyunda ve yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olduğu bilgisine yer verildi.

DETAYLI İNCELEME YAPILDI

İncelemelerde ölü lekelerin vücudun arka ve bası görmeyen bölgelerinde hafif şiddette olduğu tespit edildi. Ellerinde naylon koruma poşeti bulunduğu, sırt bölgesinde ise 4 adet elektrod pedi olduğu kaydedildi. Sırt bölgesi, avuç içleri, koltuk altları ve deri kıvrımlarında herhangi bir lezyona rastlanmazken, vücudun genelinde kuru kan bulaşlarının bulunduğu belirtildi.

TOKSİKOLOJİK İNCELEME SÜRÜYOR

Sağ arka bacağında 2,5 santimetrelik kesici-delici alet yarası tespit edilen Mersinli’den alınan toksikolojik örneklerin detaylı inceleme için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildiği bildirildi.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıLeman A.:

yapanın ellerine sağlık, daha fazla ölü sayisinin artmasını önledi

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Birde intihar etti diye açıklama yaparlar. Onu durduranı sıkıntıya sokmasalar bari ama inancım yok ki... Yorumlara bakınca kimsenin yok gibi.

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

İnşallah aşçı ceza almaz

Haber YorumlarıSelim Demir:

onu bıçaklayan velide tutuklanırsa sen filmi seyrett

Haber YorumlarıEymen Tunç:

Aşçı bıçaklamıştı, şimdi adamı cinayetten yargılamazlar inşallah

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Aşçnın inşallah bu işten başı ağrımaz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

