Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Kahramanmaraş’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının faili olduğu belirtilen öğrencinin, olaydan önce Discord üzerinden yaptığı yazışmalarda saldırıyı saat vererek planladığı, "Bugün yapabilirim" ve "Bu dünyaya ne kadar tükendiğimi göstereceğim" gibi ifadelerle niyetini açıkça ortaya koyduğu belirlendi. Saldırganın ayrıca "Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı" şeklinde bir notu da var.
- Saldırgan İsa Aras Mersinli, Discord mesajlarında okulu silahla basacağını ve katliam yapacağını belirtti.
- Saldırganın mesajlarında '5. sınıflar ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur' ifadesi yer aldı.
- Saldırganın bilgisayarında 11 Nisan 2026 tarihli büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair belge bulundu.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu’na düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin, olaydan önceki gece yaptığı yazışmalar dikkat çekti.
SALDIRIYI ÖNCEDEN DUYURMUŞ
İddialara göre, saldırganın Discord adlı mesajlaşma uygulamasında yer alan yazışmalarında okulu silahla basacağını ve bir katliam gerçekleştireceğini ifade ettiği belirlendi. Mesajlarında saldırının saatine kadar detay verdiği öne sürüldü. Yazışmalarda “Bunu bugün yapabilirim”, “Öğleden sonra 3 ya da o sıralarda” ve “Bu dünyaya ne kadar tükendiğimi göstereceğim” gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.
AİLE İÇİ GERİLİM İDDİASI
Mesajlarda ayrıca saldırganın aile içi sorunlara işaret eden ifadeler kullandığı da dikkat çekti. “Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı” sözlerinin yazışmalarda yer aldığı iddia edildi.
İhsan Yalçın'ın haberine göre; Mersinli, gruba gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:
- Kahretsin!
- Bunu bugün yapabilirim.
- Öğleden sonra 3 ya da o sıralarda
- 5. sınıflar ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur.
- Bugün tamamen tükendim. Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı.
- Evde yalnızım
- Sadece manifestomu aceleyle bitireceğim ve biraz uyuyacağım
- Daha sonra bu dünyaya ne kadar tükendiğimi göstereceğim.
İşte o yazışmanın görseli;
KATLİAMIN BELGESİ BİLGİSAYARINDAN ÇIKTI
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında 11 Nisan tarihinde büyük bir saldırı yapacağına dair belgelerin bulunduğunu duyurmuş ve bu sabah şu açıklamayı yapmıştı: "Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır. Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu belirlendi."