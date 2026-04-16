Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi

Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi Haber Videosunu İzle
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
ABD ordusunun Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kasrak Üssü’nden çekilmesinin ardından Suriye ordusu bölgeye girerek kontrolü devraldı. Görüntülerde askerlerin üs içinde konuşlandığı görülürken, dış basın ABD’nin bölgedeki askeri varlığını kademeli olarak azalttığını aktardı. Gelişme, sahadaki güç dengelerinin değişebileceğine işaret ediyor.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki stratejik Kasrak Üssü’nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından Suriye ordusu üsse girerek kontrolü devraldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Suriye ordusuna bağlı birliklerin üs içerisinde ilerlediği ve alanın kontrol altına alındığı görüldü. Askerlerin üs içinde konuşlandığı anlar dikkat çekti.

ABD ÜSSÜ BOŞALTTI

Dış basında yer alan bilgilere göre ABD güçleri, son dönemde Suriye’nin kuzeydoğusundaki bazı askeri noktalarını kademeli olarak boşaltıyor. Kasrak Üssü’nün de bu kapsamda tahliye edildiği ve askeri ekipmanların bölgeden çıkarıldığı belirtiliyor.

BÖLGEDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Uzmanlar, ABD’nin çekilmesinin ardından Suriye ordusunun ilerleyişinin bölgede yeni bir güç dengesi oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Haseke hattındaki askeri varlığın değişmesi, sahadaki kontrolün yeniden şekillenmesine neden olabilir.

STRATEJİK NOKTA

Kasrak Üssü, Suriye’nin kuzeydoğusunda önemli lojistik ve askeri merkezlerden biri olarak biliniyor. Üssün el değiştirmesi, bölgedeki askeri ve siyasi dengeler açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
