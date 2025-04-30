İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle alınan önlemleri açıkladı. Valilik, yarın megakentte bazı metro, metrobüs, füniküler ve Marmaray hatlarının çalışmayacağını belirtti.

İSTANBUL'DA YARIN BAZI METRO DURAKLARI KAPALI

Buna göre Yenikapı- Hacıosman metrosunun 7 durağı (Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro -tüm giriş ve çıkış noktaları dahil-) kapatılacak. Ayrıca Çağlayan. Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları çift taraflı olarak sefere kapatılacak. 1 Mayıs'ta Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattının Gayrettepe Durağı da kapatılacak.

MARMARAY SİRKECİ İSTASYONU DA ÇALIŞMAYACAK

Tünel meydan- Karaköy füniküler hattı çalışmayacak. Tedbirler kapsamında İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayın seferleri durdurulacak. Önlemler kapsamında Marmaray Sirkeci istasyonu da çift taraflı seferlere kapatılacak. Deniz hatlarında 1 Mayıs'ta çift taraflı olarak yolcu ve araç taşınmayacak.