Ekrem İmamoğlu'nun İBB Davası'ndaki savunması sürüyor: “SEGBİS kayıtları kamuoyuyla paylaşılsın”

Haber: Esra TOKAT - Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda savunmasına devam eden Ekrem İmamoğlu, duruşma kayıtlarının yayımlanmasını isteyerek, Adalet Bakanlığı'na SEGBİS kayıtlarından bölümler seçip kamuoyuyla paylaşma çağrısı yaptı. İddianameyi de eleştiren İmamoğlu, "İddianameyi yazan ve yazdıran anlayış, istediği kişiyi sanık yapıyor ve tutukluyor. İstediği kişiyi. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Akşamdan sabaha karar veriyor. İstediği kişiyi de hiç görmüyor, buharlaştırıyor. Acayip bir mekanizma" dedi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 100. günü Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesindeki duruşmayla devam ediyor. Ekrem İmamoğlu, üçüncü günde savunmasına devam ediyor.

İmamoğlu, altı yıl boyunca sokaklarda ve caddelerde yurttaşlarla bir araya geldiğini belirterek, "Birileri Sarayda oturuyordu. Birileri Meclis'te görev yaptığını zannediyordu. Vatandaşın arasına çıkamadıkları dönemde ben altı sene boyunca pazarlardan geri durmadım. Sokaklardan, caddelerden her şeyi paylaştım insanlarla, her şeyi. ve o insanlarla her şeyi konuştum. Çünkü onlara hizmet ediyoruz ya. Onu dinlemeyeceğiz de kimi dinleyeceğiz yani" diye konuştu.

"HER ANLATIYLA BİR İFTİRANAMENİN ÖNÜMÜZE KOYULDUĞUNU VE ASLINDA ÇÖP OLDUĞUNU HERKES GÖRDÜ"

İBB yönetimi döneminde İstanbul'un kent dokusunu korumaya yönelik adımlar attıklarının altını çizen İmamoğlu, yol arkadaşlarının da duruşmada İstanbul'a yönelik uygulamaları anlattığını söyledi. İmamoğlu, "Şehircilik anlayışımızın kişilere rant değil tüm milletimize fayda olduğunu, İstanbul'un silüetine ihanet edilen dönemden, Mimari Estetik Komisyonuyla birlikte İstanbul'u korumaya yönelik atılan adımları anlattılar. ve her anlatıyla bir iftiranamenin önümüze koyulduğunu ve aslında çöp olduğunu herkes gördü" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU, DURUŞMA KAYITLARININ YAYIMLANMASINI İSTEDİ

Davanın canlı yayınlanmamasını eleştiren İmamoğlu, SEGBİS kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Niçin naklen yayın istenmedi zannediyorsunuz? Yani naklen yayın niçin istenmedi? Yahu kendileri kırpsın, kırpsın. Ey Adalet Bakanlığı, kendiniz kırpın. Böyle parçalayın, içinden seçin. İstediğinizi de seçin. Yarım saatini, bir saatini millete gösterin.

"Bir televizyon programı, istediğiyle, istediği insanlarla... Yani karşıma kimi getirmek istiyorlarsa getirsinler, bir saat ya, bir saat. Milletin huzuruna çıkalım ya. Bir saat. Bir saat. Ters yüz olmazlarsa namerdim, ters yüz. Milletin huzuruna çıkamazlar, onun için canlı yayın istemediler. İstemezler, korkarlar çünkü. Çünkü suçlarını biliyorlar."

"BİZİ DEPREM YERLE BİR ETMEDEN, DEPREM KORKUSUNU YERLE BİR ETMENİN YÖNTEMİNİ ANLATTIM, DİNLEMEDİLER"

İmamoğlu, belediye başkanı seçildikten sonra İstanbul'da deprem riskine karşı merkezi yönetimle birlikte çalışma önerilerinin karşılık bulmadığını söyledi. Bakanlara üç kez giderek brifing verdiğini belirten İmamoğlu, İstanbul Deprem Konseyi kurulmasını önerdiğini anlattı. İmamoğlu, " 'Deprem sorununa birlikte asılalım, ev ev İstanbul'u güçlendirelim' çırpındık. Üç defa bakanlara gittim, brifing verdim kendim. 'Lütfen' dedim, 'Bir araya gelelim. Yine siz koordine edin, biz size hizmet edelim' dedim. 'Masa kuralım, İstanbul Deprem Konseyi kuralım' dedim" ifadelerini kullandı.

Önerisinde bankacılık, sigortacılık ve inşaat sektörleriyle uluslararası kurum ve kuruluşların da yer almasını istediğini belirten İmamoğlu, "Bu şehirde beş yıl, altı yıl içerisinde deprem korkusunu yerle bir ederiz. Bizi deprem yerle bir etmeden, deprem korkusunu yerle bir etmenin yöntemini anlattım. Ama dinlemediler" dedi.

KANAL İSTANBUL PROJESİ... "KÖTÜ BİR EMLAKÇI PROJESİ"

Kanal İstanbul projesini de eleştiren İmamoğlu, "İşte o rant projesi dediğimiz beton kanal, Kanal İstanbul öyle doğdu işte. Bizi yok saya saya, milleti yok saya saya" diye konuştu. Kanal İstanbul güzergahındaki arazilerin sahiplerini ve projeden kimlere ne kadar rant sağlandığını soran İmamoğlu, proje kapsamında iki milyon nüfusun geleceğini, konutların atık sularının nereye akacağının belli olmadığını vurguladı. İmamoğlu, "En başta demiştim, kötü bir emlakçı projesi. Kötü bir emlakçı projesi" ifadelerini kullandı. Kanal İstanbul'un çevresindeki yeşil alanların, kamu alanlarının, tarım ve orman arazilerinin zarar göreceğini savunan İmamoğlu, 135 milyon metrekarelik alanın yok olacağını söyledi. İmamoğlu, Sazlıdere ve Terkos barajlarının da projeden etkileneceğini belirterek, "135 milyon metrekare ne demek biliyor musunuz? Beş tane Beylikdüzü demek. Dört buçuk, beş tane Beylikdüzü demek" dedi.

ASKERİ ALANLARIN YAPILAŞMAYA AÇILMASINA TEPKİ: "MUAZZAM VURGUN, KİMİN BOĞAZINA GİRDİ"

İmamoğlu, İstanbul'daki bazı askeri alanlardaki yapılaşmalara da tepki gösterdi. Zeytinburnu'ndaki tank bakım atölyesi, Başakşehir Şehit Ahmet Öztürk Kışlası, Çekmeköy Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası, Beşiktaş Askeri Lojmanları, Beşiktaş Jandarma Dikimevi ve Sarıyer Maslak'taki 3. Kolordu Komutanlığı alanlarından örnekler veren İmamoğlu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından askeri alanların şehir dışına çıkarılacağının ve bu alanların donatı ve yeşil alan olarak İstanbullulara kazandırılacağının söylendiğini hatırlatarak, "Alın size donatı alanları. Alın size yeşil alan" dedi. Söz konusu alanlardaki projelerin müteahhitlerinin tanıdık isimler olduğunu söyleyen İmamoğlu, imar kararları üzerinden rant sağlandığını öne sürdü. İmamoğlu, "Cesaretiniz varsa dört trilyonluk yolsuzluğu sorgulayın. Muazzam vurgun, kimin boğazına girdi? Oradaki rüşveti, irtikabı bu" ifadelerini kullandı.

"EKREM İMAMOĞLU DÖNEMİNDE KAÇAK YAPIYA GÖZ YUMULDUĞUNU BİR TANE GÖSTERSİNLER BAKALIM"

İmamoğlu, 25 Aralık 2013'te dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın açıklamasını da duruşmada okudu. İmamoğlu, Bayraktar'ın "İmar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan, yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılmıştır. Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor, yüce milletimize saygılar sunuyorum" sözlerini aktardı.

Kendi belediye başkanlığı döneminde belirli parsellerin imarını değiştirmediğini vurgulayan İmamoğlu, "Bir tane 'şuranın imarını değiştirin' dedim mi, demedim mi? Vallahi demedim, billahi demedim. Vallahi demem, billahi demem" diye konuştu.

İmamoğlu, kendi dönemlerinde bölge planları üzerinden okul, cami, cemevi ve yeşil alan gibi ihtiyaçların değerlendirildiğini söyledi. Kaçak yapılaşmayla mücadele ettiklerini belirten İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu döneminde kaçak yapıya göz yumulduğunu bir tane göstersinler bakalım. Yüzlerce kaçak binayı, bütün itirazlara ve bütün farklı baskılara rağmen havzalardan temizledik, yıktık" dedi.

"ADAMINA GÖRE SORUŞTURMA, YAKININA GÖRE İDDİANAME"

İBB Davası'nın iddianamesinin hazırlanma biçimini eleştiren İmamoğlu, bazı kişilerin sanık yapılırken bazı kişilerin dosya dışında bırakıldığını savundu. İmamoğlu, "İddianameyi yazan ve yazdıran anlayış, istediği kişiyi sanık yapıyor ve tutukluyor. İstediği kişiyi. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Akşamdan sabaha karar veriyor. İstediği kişiyi de hiç görmüyor, buharlaştırıyor. Acayip bir mekanizma" dedi.

İmamoğlu, 2019 öncesindeki dönemin soruşturma kapsamında değerlendirilmediğini kaydeden, iktidara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı olduğunu söylediği bazı kişilerin tanık veya müşteki olarak dosyaya alınmadığını savundu. Duruşmada bazı mülk devirleri ve şirketlerle ilgili iddialara da değinen İmamoğlu, Acarkent'teki mülklerini Cumhurbaşkanı'na yakın bir aile ferdine devrettiğini söylediği bir kişinin ifadesinin alınmadığını söyledi. İmamoğlu, "Ya burada nasıl bir hak hukuk dairesi çıkaracaksınız, sorun? Sayın Başkan, Sayın heyet, soruyorum yani. Kul hakkı var burada, kul hakkı" dedi.

İmamoğlu, dosyada bazı kişilerin tutuklu yargılanırken benzer iddialarda adı geçen bazı kişilerin soruşturma dışında bırakıldığını savundu. "Bir şoförün isim verdiği dört tane emekçi şoför aylarca hapis yattı, aylarca" diyen İmamoğlu, yargılamada eşitsizlik olduğunun altını çizdi. "Adamına göre soruşturma, yakınına göre iddianame. İkili hukuk, işte hukukun kitabını yazdılar, ikili hukuk" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Bu kitabı yazanlar, bir gün o kitabın hesabını mutlaka yüce Türk yargısının huzurunda verecekler" diye konuştu.

İmamoğlu, iddianamede yer alan bilirkişi raporlarını da eleştirdi. Savcılığın 10 Nisan 2025 tarihli yazısında bilirkişilerden ihalelerdeki usulsüzlüklerin tespit edilmesini istediğini belirten İmamoğlu, yazıda usulsüzlük olup olmadığının sorulmadığını, usulsüzlüklerin varlığının baştan kabul edildiğini ifade etti. İmamoğlu, "'Usulsüzlük var mı' diye sorulmamış. Diyor ki 'Usulsüzlük var, onları tespit edin.' Yazıya bakar mısınız?" dedi. Bilirkişinin önceden belirlenmiş bir sonucu bulmakla görevlendirildiğini öne süren İmamoğlu, "Bir bilirkişiye neyi bulacağı önceden söylenirse, o artık bilirkişi değil katiptir, katip! 'Söyleneni yaz kızım, söyleneni yaz oğlum' demektir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, dosyadaki bazı ihale ve mali değerlendirmelerde çelişkiler bulunduğunu da kaydetti. İşlerin birleştirilmesi durumunda "rekabetin kısıtlandığı", bölünmesi durumunda ise "bütünlüğün bozulduğu" yönünde değerlendirmeler yapıldığını belirterek, "Birleştirmek suç, bölmek suç; doğru ne? Rapor söylemiyor. Çünkü aranan doğru değil ki" dedi.

"810 LİRALIK PARA İDDİANAMEDE 810 BİN LİRA DİYE GEÇMİŞ"

Yaklaşık maliyet hesabında henüz açıklanmamış nisan enflasyonunun arandığını, ilan edilmiş bir bedelin gizli bilgi sayıldığını ve bir kamu şirketinin kendi tankerinden kendi işine yakıt koymasının "ücretsiz yakıt" olarak yazıldığını bildiren İmamoğlu, aynı usullerin daha önce de uygulandığını ve Sayıştay denetimlerinden geçtiğini söyledi.

Bir dijital müze alımına ilişkin raporun, müze alanının bir saatten az gezilerek hazırlandığını iddia eden İmamoğlu, başka bir bilirkişi raporunda aynı alımlarda daha düşük maliyet tespit edildiğini belirtti. İmamoğlu, "Bir rapor 'zarar', öbürü 'daha ucuz' deniyor. Size göre hangisi alındı burada mesnet, zarar? Çünkü suç... 'Suç yazacaksınız' denmiş" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca, bir sanığın MASAK incelemesinde tespit edilen 810 liralık para hareketinin iddianameye 810 bin lira olarak geçtiğini kaydetti. Reklam ihalelerine ilişkin raporu hazırlayan bilirkişinin daha sonra TBMM'de yapılan oylamayla Sayıştay üyeliğine seçildiğini de söyleyen İmamoğlu, "İki olgu yan yana konuluyor, gerisini millet okusun. Gerisini millet okusun" dedi.

"RANTI DEĞİL, İNSANI ÖNCELEYEN ANLAYIŞ CEZALANDIRILMAK İSTENİYOR"

İmamoğlu, Şişli, Beylikdüzü ve Beyoğlu belediyelerinin de dosyaya eklenmesini eleştirdi. Bu belediyelerde görev yapan kişilerin kenti korumaya ve kamu yararına çalıştığını söyleyen İmamoğlu, "Şehrini koruyan, rantı değil, insanı önceleyen, kent suçuna karşı tavizsiz duran anlayış cezalandırılmak isteniyor" dedi.

İddianamede yer alan bazı para hareketlerinin tarihleriyle ilgili de eleştirilerde bulunan İmamoğlu, suçlamaların zaman içinde değiştiğini ve belgeler arasında tutarsızlıklar olduğunu öne sürdü. İddiaların "hissettim", "duymuştum" ve "-muşlar" türünden ifadelere dayandığını söyleyen İmamoğlu, bilirkişi raporlarının da dosyada belirleyici hale getirildiğini kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, "Hatay'da depremzedeler için yardım yapılmış. İddia makamı soruyor. 'Siz önünüze gelen her kuruma yardım mı yaparsınız?' Önünüze gelen denen kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi.Türkiye'nin en büyük kamu kurumu" dedi.

(Sürecek)

Kaynak: ANKA