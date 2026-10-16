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Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

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Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı
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Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison'u gündemine aldığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin bonservis beklentisini 10 milyon euroya kadar düşürdüğü belirtilirken sarı-kırmızılıların sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için bu bedeli ödemek istemediği ve görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

  • Galatasaray'ın, Tottenham'da forma giyen Brezilyalı golcü Richarlison ile ilgilendiği ve transfer listesine aldığı öne sürüldü.
  • Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Richarlison için Tottenham'ın bonservis beklentisini 10 milyon euroya kadar düşürdüğü, Galatasaray'ın ise bu bedeli ödemeye yanaşmadığı belirtildi.
  • Richarlison bu sezon Premier Lig'de yalnızca 68 dakika süre aldı ve Tottenham'ın kadro planlamasında yer bulamadı; Brezilya Milli Takımı'nda 54 maçta 20 gol kaydetti.

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir golcü arayan sarı-kırmızılıların, Tottenham'da forma giyen Brezilyalı yıldız Richarlison ile ilgilendiği öne sürüldü. Deniz Gül'den beklediği katkıyı alamayan Galatasaray'ın, 29 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldığı belirtildi.

TOTTENHAM 10 MİLYON EUROYA KADAR İNDİ

ESPN'e dayandırılan habere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Richarlison, ocak ayında Tottenham'dan ayrılmak istiyor. İngiliz ekibinin de Brezilyalı futbolcunun ayrılığına sıcak baktığı ve bonservis beklentisini 10 milyon euroya kadar düşürdüğü ileri sürüldü.

GALATASARAY BU BEDELİ ÖDEMEK İSTEMİYOR

Sarı-kırmızılıların, sözleşmesinin bitmesine kısa süre kalan Richarlison için 10 milyon euro bonservis bedeli ödemeye yanaşmadığı belirtildi. Transfer konusunda taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü.

TOTTENHAM'DA PLANLARIN DIŞINDA KALDI

Bu sezon Premier Lig'de yalnızca 68 dakika süre aldığı belirtilen Richarlison'un Tottenham'ın kadro planlamasında yer bulamadığı aktarıldı. Asıl mevkisi santrfor olan Brezilyalı futbolcu, ihtiyaç halinde sol kanatta da görev yapabiliyor.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA 20 GOLÜ VAR

2017 yılından bu yana Premier Lig'de mücadele eden Richarlison, Brezilya Milli Takımı'nda da önemli bir tecrübeye sahip. 54 kez milli formayı giyen yıldız futbolcu, 20 gol kaydetti.

Salih Söğüt
Salih Söğüt
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