Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Türkiye'nin gündemini sarsan Mehmet Çabuk dosyasında 10 yıl sonra kan donduran bir gelişme yaşandı. 2016 yılında 27 yaşındayken şüpheli şekilde kaybolan 1 çocuk babası Mehmet Çabuk'un cinayete kurban gittiği kesinleşti. Eski eşi İlknur Düzgün’ün canlı yayındaki iddialarının ardından, başka suçlardan cezaevinde bulunan eşi İbrahim Ozan Düzgün cinayeti itiraf etti.

SAHTE KİMLİKLE KAÇIŞ VE CANLI YAYINDA GÖZALTI

On yıl önce kaybolan oğlunu aramak için Müge Anlı'ya başvuran anne Aynur Çabuk'un çabaları sonucu karanlık noktalar aydınlatıldı. Uzun süredir aranan ve birçok suçtan hükümlü olan İbrahim Ozan Düzgün'ün, polise yakalanmamak için yıllarca maktul Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı ortaya çıktı. Programda köşeye sıkışan ve çelişkili ifadeler veren İlknur Düzgün'ün "Cinayet Osmaniye'de işlendi" sözleri üzerine Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İlknur Düzgün stüdyo çıkışında, annesi Selma Düzgün ise kaldığı otelde polis ekiplerince gözaltına alındı.

"KAFASINA SERT CİSİMLE VURUP BAHÇEYE GÖMDÜM"

Cezaevinde bulunan İbrahim Ozan Düzgün, eşinin beyanlarını doğrulayarak suçunu itiraf etti. Savcılık ifadesinde Düzgün, 26 Ocak 2016'da Mehmet Çabuk ile Ankara'dan Osmaniye'ye geldiklerini, çıkan tartışmada Çabuk'un kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü ve cesedi evin bahçesine gömdüğünü beyan etti.

CİNAYETTEN GÜNLER SONRA CESEDİN ÜSTÜNDE DÜĞÜN YAPTILAR

İtirafın ardından güvenlik güçleri Düzgün'ün gösterdiği adreste, Çabuk'un kemiklerine ulaşmak amacıyla kazı çalışması başlattı. Soruşturmada ortaya çıkan en korkunç detay ise cinayetten günler sonra İlknur Düzgün ile İbrahim Ozan Düzgün'ün, Mehmet Çabuk'un gömülü olduğu o bahçede düğün yaparak evlenmeleri oldu.