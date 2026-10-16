Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı

Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor'un Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho, Muğlaspor karşısında attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle takımını 3-0'lık galibiyete taşıdı. Üst üste 10 maçta gol atarak Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'ya ait 9 maçlık seriyi geride bıraktığı belirtilen yıldız futbolcu, karşılaşmanın ardından yaptığı Türkçe paylaşımla da dikkat çekti.
- Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti.
- Kelechi Iheanacho, Muğlaspor karşısında 2 gol ve 1 asist yaparak üst üste 10 lig maçında gol attı ve Metin Oktay ile Saffet Sancaklı'ya ait 9 maçlık rekoru geride bıraktı.
- Metin Oktay 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla, Saffet Sancaklı ise 1995-1996 sezonunda Kocaelispor formasıyla üst üste 9 maçta gol atmıştı.
Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlıların Nijeryalı yıldızı Kelechi Iheanacho, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı olurken Türk futbol tarihine geçtiği belirtilen bir başarıya imza attı.
METİN OKTAY'IN 64 YILLIK REKORUNU GERİDE BIRAKTI
Muğlaspor karşısında iki kez fileleri havalandıran Iheanacho, üst üste 10 lig maçında gol atarak dikkat çekici bir seriye ulaştı. Bu alandaki önceki rekorun, 9'ar maçla Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'ya ait olduğu belirtildi.
Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla, Saffet Sancaklı ise 1995-1996 sezonunda Kocaelispor formasıyla üst üste 9 maçta gol atmıştı.
2 GOL, 1 ASİSTLE MAÇA DAMGA VURDU
Bursaspor'un deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyette başrolü oynayan Iheanacho, yalnızca gol yollarında değil, takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla da etkili oldu. Nijeryalı futbolcu, karşılaşmayı 2 gol ve 1 asistle tamamladı.
TÜRKÇE PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Rekor kırdığı belirtilen karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yapan Iheanacho, "Kelechi ağabey" ifadelerini kullandı. Yıldız golcünün bu paylaşımı da taraftarların ilgisini çekti.