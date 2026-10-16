Haberler

Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor'un Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho, Muğlaspor karşısında attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle takımını 3-0'lık galibiyete taşıdı. Üst üste 10 maçta gol atarak Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'ya ait 9 maçlık seriyi geride bıraktığı belirtilen yıldız futbolcu, karşılaşmanın ardından yaptığı Türkçe paylaşımla da dikkat çekti.

  • Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti.
  • Kelechi Iheanacho, Muğlaspor karşısında 2 gol ve 1 asist yaparak üst üste 10 lig maçında gol attı ve Metin Oktay ile Saffet Sancaklı'ya ait 9 maçlık rekoru geride bıraktı.
  • Metin Oktay 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla, Saffet Sancaklı ise 1995-1996 sezonunda Kocaelispor formasıyla üst üste 9 maçta gol atmıştı.

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlıların Nijeryalı yıldızı Kelechi Iheanacho, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı olurken Türk futbol tarihine geçtiği belirtilen bir başarıya imza attı.

METİN OKTAY'IN 64 YILLIK REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Muğlaspor karşısında iki kez fileleri havalandıran Iheanacho, üst üste 10 lig maçında gol atarak dikkat çekici bir seriye ulaştı. Bu alandaki önceki rekorun, 9'ar maçla Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'ya ait olduğu belirtildi.

Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla, Saffet Sancaklı ise 1995-1996 sezonunda Kocaelispor formasıyla üst üste 9 maçta gol atmıştı.

2 GOL, 1 ASİSTLE MAÇA DAMGA VURDU

Bursaspor'un deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyette başrolü oynayan Iheanacho, yalnızca gol yollarında değil, takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla da etkili oldu. Nijeryalı futbolcu, karşılaşmayı 2 gol ve 1 asistle tamamladı.

TÜRKÇE PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Rekor kırdığı belirtilen karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yapan Iheanacho, "Kelechi ağabey" ifadelerini kullandı. Yıldız golcünün bu paylaşımı da taraftarların ilgisini çekti.

İlgili Haberler
Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçtiIheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Vincenzo Italiano'dan Avrupa'da 16 yıl sonra ilk

Yok artık Italiano! 2010'dan beri bunu başaran ilk isim oldu
Hem bilim insanı hem sporcuydu! 25 yaşında gelen acı haber

Hem bilim insanı hem sporcuydu! Acı haberi geldi

Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir

Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNuri Türker:

aman ne büyük başarı...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü
İstanbul'da 1 milyondan fazla yasa dışı bahis SMS'i sonrası 24 şüpheli gözaltına alındı

Çıldırtan bahis mesajlarının sırrı çözüldü! 24 kişi gözaltında
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum: Hata kodu BJK

Fahrettin Koca'dan Almanları delirten paylaşım
Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti

Kahin misin be adam! Ne söylediyse gerçekleşti
Julia Stiles’tan yıllar sonra Heath Ledger’a anlamlı anma

“Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi”nin yıldızından anlamlı vefa
Vlahovic yoksa ''Oh'' var! Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 yaptı

Vlahovic yoksa ''Oh'' var! Beşiktaş Avrupa'da şov yapıyor
Fenerbahçe'de o görüntülerin sırrı ortaya çıktı! Asensio rest çekmiş

Bu olayın sırrı çözüldü! Asensio da kaybedildi gibi