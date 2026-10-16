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Maduro ve eşi Flores, New York mahkemesinde haklarındaki suçlamaları reddetti

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Maduro ve eşi Flores, New York mahkemesinde haklarındaki suçlamaları reddetti
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ABD'nin 3 Ocak'taki müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores, New York'taki mahkemede suçlamaları reddetti. Duruşmada Maduro'ya işkence talimatı verdiği iddiası yöneltilirken, bir sonraki duruşma 17 Aralık'a belirlendi.

ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York'taki mahkemede hakkındaki iddiaları reddetti.

ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonulan ve New York'ta hakim karşısına çıkan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in, haklarındaki suçlamalara yanıt verdiği bildirildi. Duruşmada Maduro'nun, Venezuela'da görevdeyken bazı kişilere 'işkence' yapılması yönünde talimatlar verdiği öne sürülen iddianamedeki tüm suçlamaları reddettiği aktarıldı. Ev hapsi talebi daha önce reddedilen Flores de son yıllarda Venezuela'da gözaltında tutulan ABD'liler ve diğer kişilere işkence yaptıklarına dair suçlamaların yanı sıra mevcut uyuşturucu ve silah suçlamalarını da kabul etmediklerini söyledi. Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 17 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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