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İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi

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İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
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İstanbul Ayazağa'da 1 kişinin cansız bedeni bulundu. Kent genelinde sel nedeniyle yaşanan can kaybı 4'e yükselirken, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

  • İstanbul'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, 3 kişi kayıp.
  • Sarıyer Ayazağa'da Kağıthane Deresi'nin taştığı bölgede köprü altında bir kişinin cansız bedeni bulundu.
  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyarı verilen yerlerde 60 bine yakın personelin sahada olduğunu belirtti.

84 yılın en büyük yağışını alan İstanbul'da sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışırken, kayıp vatandaşları arama çalışmaları da devam ediyor. Sarıyer Ayazağa’da selin 3’üncü gününde bir kişiye ait cansız beden bulundu. Selde can kaybı 4'e yükseldi, 3 kayıp var.

KÖPRÜ ALTINDA BULUNDU

Sağanağın ardından Kağıthane Deresi’nin taştığı Ayazağa Mahallesi’nde, köprü altında bir ceset bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

BAKAN KURUM VE ÇİFTÇİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Selin en çok vurduğu Ayazağa'da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kent genelindeki son durumu paylaştı. Bakan Kurum, "İlk andan itibaren devletimiz burada, valimizin koordinasyonunda tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Afet en çok Ayazağa'yı etkiledi. Önceliğimiz vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek" ifadelerini kullandı. 

"60 BİNE YAKIN PERSONEL SAHADA"

Bakan Kurum'un ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek söze başladı. Çiftçi, "Dün Ankara'da AFAD koordinasyon merkezinde olayları yönetmeye gayret ettim. 14 Ekim'de MGM 42 ilde sarı, 6 ilde de turuncu kod vermişti. Dün sarı 36'ya, turuncu 4'e düştü. Bugün de 26 ilde şu an sarı kod devam ediyor. Uyarı verilen yerlerde 60 bine yakın personelimiz sahadalar" ifadelerini kullandı.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Kim ne derse desin sel felaketi Allah'ın açıkça uyarısıdır. Bayanların altı üstü çıplak gezmesi erkeklerin erkekle birlikte olması felakettir.

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Haber YorumlarıMert Pktkn:

İş bilmez siyasetçileri, belediyecilikleri, imar aflarını, rantları, dere yataklarına kurulan şehirleşmeyi görmezden gelip, kadınların eteğiyle, onun bunun bilmem nesiyle uğraşan örücek kafalı zihniyetten de ancak bu açıklama beklenirdi.

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Haber Yorumlarıasyagokcen2017:

Allah'ım bizi her türlü felaketten koru. Allah rahmet etsin.

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Haber YorumlarıMahmut Deniz:

Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin âmin

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Haber YorumlarıGökay Özel:

Almanya blzi kıskanıyor ya

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Haber YorumlarıMehmet C:

4 yıl önce Almanyada bir köyde sel baskını oldu ve devlet hâlâ bir şey yapmadı. Koca köye 180 bin euro devlet yardımı geldi hepsi bu. Bu yönlerden almanya turkiyeyi kıskanıyor

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Haber Yorumları8zvrrypmxj:

Allah rahmet eylesin adayından korusun

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