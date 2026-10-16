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İstanbul Sarıyer'de kayıp Ahmet Derin'in ikinci otomobili de dereden çıkarıldı

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İstanbul Sarıyer'de kayıp Ahmet Derin'in ikinci otomobili de dereden çıkarıldı
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Sarıyer'de taşan Kağıthane Deresi'nde bulunan ikinci otomobil vinçle çıkarıldı; aracın kayıp Ahmet Derin'e ait olduğu öğrenildi. İçinde kimse bulunmayan otomobilin anahtarı kontakta, eşyaları araçta görülürken Derin'i arama çalışmaları sürüyor.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – SARIYER'de sağanağın ardından taşan Kağıthane Deresi'nde bulunan ikinci otomobil de vinç yardımıyla çıkarıldı. Otomobilin, kayıp olarak aranan Ahmet Derin'e (63) ait olduğu öğrenildi. İçerisinde kimsenin bulunmadığı otomobilin anahtarının kontakta, kişisel eşyaların ise araçta olduğu görüldü. Derin'i arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından Ayazağa Mahallesi'nde Kağıthane Deresi taştı. Sel sularının sürüklediği, köprü altında ters dönmüş ve suya gömülmüş halde bulunan otomobil, İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı sualtı arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla çıkarıldı. İçerisinde kimsenin olmadığı öğrenilen otomobil, çekiciye yüklenerek emniyet otoparkına götürüldü.

200 METRE GERİDE BİR ARAÇ DAHA BULUNDU

İlk otomobilin çıkarıldığı noktanın yaklaşık 200 metre gerisinde, başka bir köprünün altında bulunan ikinci otomobil için de çalışma yapıldı. Sualtı arama kurtarma ekiplerinin çalışmasının ardından vinçle bulunduğu yerden çıkarılan 34 GYF 50 plakalı otomobilin, sağanağın ardından kendisinden haber alınamayan Ahmet Derin'e ait olduğu öğrenildi.

OTOMOBİL KAYBOLAN AHMET DERİN'E AİT ÇIKTI

Kontrol edilen otomobilin içerisinde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Arka camı kırık olan otomobilin anahtarının kontakta, kişisel eşyaların ise araçta olduğu görüldü. Kayıp Ahmet Derin'i bulmak için derede ve dere çevresinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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