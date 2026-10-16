Haberler

Usta sanatçı Alpay son yolculuğuna uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Usta sanatçı Alpay son yolculuğuna uğurlandı Haber Videosunu İzle
Usta sanatçı Alpay son yolculuğuna uğurlandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 91 yaşında yaşamını yitiren Türk pop ve pop-rock müziğinin usta ismi Alpay Nazikioğlu, Ankara’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törene usta sanatçının ailesi, sevenleri ve resmi erkan katılırken, sanat dünyasından katılımın olmaması dikkat çekti.

  • Antalya'da 91 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı ve besteci Ahmet Alpay Nazikioğlu, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
  • 18 Temmuz 1935'te Ankara'da doğan Alpay Nazikioğlu, Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği'nde futbol oynadı ve Genç Milli Futbol Takımı kadrosuna yükseldi; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra müziğe yöneldi.
  • 1964'te kendi orkestrasını kuran Alpay, Türk pop, rock, romantik folk ve Anadolu pop türlerinde çalışmalar yaptı; 'Eylül'de Gel', 'Fabrika Kızı', 'Gitme', 'Kara Tren' ve 'Ayrılık Rüzgarı' gibi eserleriyle Türk müzik tarihine geçti.

Antalya'da 91 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta isimlerinden, şarkıcı ve besteci Ahmet Alpay Nazikioğlu, başkent Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum sanatçı için cuma namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene Alpay'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı. Cenazede sanat ve magazin dünyasından tanınmış isimlerin yer almaması ise dikkat çekti.

Kılınan namazın ardından Alpay Nazikioğlu'nun naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

ALPAY NAZİKİOĞLU KİMDİR?

18 Temmuz 1935 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Ahmet Alpay Nazikioğlu, gençlik yıllarında başarılı bir sporcu olarak tanındı. Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği kulüplerinde futbol oynayan yetenekli isim, Genç Milli Futbol Takımı kadrosuna kadar yükseldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitim sürecini tamamladıktan sonra ise tutkusu olan müziğe yönelme kararı aldı.

TÜRK POP MÜZİĞİNİN MİMARLARINDANDI

Müzik yolculuğuna 1960’lı yıllarda adım atan Alpay, 1964 yılında kendi orkestrasını kurarak Türk pop, rock, romantik folk ve Anadolu pop türlerinde öncü çalışmalara imza attı. Fransızca ve İtalyanca popüler şarkıları Türkçeye uyarlayarak geniş kitlelere sevdiren usta sanatçı, dönemin efsanevi gruplarından Üç Hürel ile gerçekleştirdiği ortak projelerle de adından söz ettirdi.

Kariyeri boyunca onlarca 45'lik plak, albüm ve ödüle imza atan Alpay; "Eylül'de Gel", "Fabrika Kızı", "Gitme", "Kara Tren" ve "Ayrılık Rüzgarı" gibi zamansız eserleriyle Türk müzik tarihine damga vurdu.

İlgili Haberler
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacakAlpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi

TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kalmıştı! Beklenen açıklama geldi
İstanbul'da kaçırılıp konteynerde tutulan genç kurtarıldı! Zihinsel engelli birini dolandırdığı iddiasıyla kendisi de gözaltına alındı

Kaçırılan genci kurtardılar! Gözaltına alınan da o oldu
ABD'de seçim öncesi gizemli mektuplar! FBI devrede

Zarfı açan korkuyla telefona sarıldı
İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora 1 yaşında! 90’lar temalı doğum günü partisi yapıldı

Kendi soyadını taşıyan kızı Sora 1 yaşına girdi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi

İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
İnfial yaratan görüntü! 4 aylık bebeğine şiddet uygulayıp babasına video gönderdi

İnfial yaratan görüntü! Kocasından intikam almak için yaptığına bakın
Şevket Çoruh’tan Özgür Ozan sorusuna esprili yanıt: Öküz ölür, ortaklık bozulur

Rol arkadaşı soruldu! Şevket Çoruh: Öküz ölür, ortaklık bozulur
İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı

Beşiktaş neden mi uçuşta? Cevabı bu görüntüde
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak

Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Hepsi zorla orduya alınacak
Çanakkale'de sınıf arkadaşını darbedip yatağa bağımlı bırakan çocuğa 5 yıl 9 ay hapis! Anne: Oğlum canlı cenaze

Okulda dövülen Murat yatağa bağımlı kaldı! Akranına verilen ceza