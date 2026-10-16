Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum

Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde iki dükkanı sel sularına teslim olan işletme sahibi, tek geçim kaynağını kaybettiğini söyledi. Haberler.com muhabiri Gizem Deniz Özkan’a konuşan selzede, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

“SON ANDA BEN KENDİM ÇIKTIM”

Suyun bir anda dükkana dolduğu anları anlatan işletme sahibi, “Ben kiminle konuşacağım bilmiyorum. Ben buradan cam patladı zaten. Son anda ben kendim çıktım. Burada kaldık, şurada. Ondan sonra karşıya sığındık” dedi.

“DERE GÖTÜRDÜ HER ŞEYİ”

Dükkandan çıktığında suyun boyuna kadar yükseldiğini anlatan selzede, “Bu camlar patladı. Hepsi patladı. Her şey... Dere götürdü her şeyi, dolapları. Ben bu dükkandan bu taraftan çıktığımda zaten su buramdaydı. Son anda dua ederek, riski göze alarak çıktım kapının önüne. Sonra şu karşıya geçebildik, şuraya. Oradaki konteynıra sığındık. Gözümün önünde insanlar... Gözümün önünde insanları gördüm” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ŞEYİM KALMADI”

İki dükkanının da sel sularıyla kullanılamaz hale geldiğini belirten işletme sahibi, “Hiçbir şeyim kalmadı şu an. O dükkanda, bu dükkanda her iki dükkanda. Bitti yani hiçbir şeyim kalmadı, hiçbir şeyim kalmadı şu an. Hiçbir şey. Hiçbir şey kalmadı” diye konuştu. Yan taraftaki dükkanı da gösteren selzede, “Yan taraf böyle. Çektiniz mi bilmiyorum. Burası gitti. Yan taraf gitti. Hiçbir şey kalmadı” dedi.

“CEBİMDE 200-300 LİRA PARAM VAR”

Ödemelerini nasıl yapacağını bilmediğini söyleyen selzede, “Şurada cebimde 200-300 lira param var. Dünya kadar ödemem var. Kimse anlamıyor. Hepsi arayıp yazıyor. Herkes 'Bize ne? Paramızı ver' diyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ayakta da duramıyorum. Sakinleştiricilerle duruyorum ancak” ifadelerini kullandı.

“İKİ TANE YETİM BÜYÜTÜYORUM”

Eşini 10 yıl önce kaybettiğini ve çocuklarını tek başına büyüttüğünü anlatan işletme sahibi, şöyle konuştu:

“Ve benim buradan başka da hiçbir gelirim yok. Hiçbir gelirim yok. İki tane yetim büyütüyorum. Bir tanesi bu sene üniversiteye başladı. Tek geçim kaynağımız burası. On yıl önce eşimi kaybettim. Tek başıma direniyorum ama bu kadar ağırını hiç yaşamadım. Bu çok ağır. Bu çok ağır. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bilmiyorum. Her şeyim gitti.”

“EVİME EKMEK GÖTÜRECEK PARAM BİLE YOK”

Kalp hastası olduğunu belirten selzede, “Her şeyim. Hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir şeyim kalmadı benim, hiçbir şeyim. Kalmadı. Benim şu an cebimde param bile yok. Herkesin bir şekilde bir geliri var. Herkesin kenarda köşede parası var. Onlar toparlayabilir bir şekilde. Ben nasıl toparlayacağım? Benim şu an evime ekmek götürecek param bile yok. Bütün umudum burasıydı, bütün gelirim burasıydı. Kalp hastasıyım, yarı canımla ben evlatlarım için çabalıyordum burada. Hepsi bitti. Hepsi bitti. Bitti. Her şey bitti” dedi.

“AKŞAMDAN BERİ ACİLDEYİM”

Selin ardından hastaneye gittiğini anlatan işletme sahibi, “Zaten ben hastayım da, dünya kadar ilaç kullanıyorum. Bilmiyorum, beynim durdu. Akşamdan beri acildeyim, sakinleştirildim. Ben bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum” diye konuştu.

“EŞİMİ KAYBETTİĞİMDE BİLE KİMSEDEN BİR ŞEY BEKLEMEDİM”

Hayatı boyunca kimseden yardım istemediğini vurgulayan selzede, “Ben eşimi kaybettiğimde bile kimseden hiçbir şey beklemedim. Kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Hiç kimseden bir şey istemedim. Ama bu hiçbirine benzemiyor. Benzemiyor. Hiçbir şeyim kalmadı” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com