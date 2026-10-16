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Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti

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Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti
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Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden şarkıcı Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edilen sanatçı, uzun zamandır hastanede tedavi görüyordu.

  • Soner Olgun, 67 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
  • 1959'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğan Olgun, ilk albümü "Letafet"i 1992'de yayımladı.
  • Olgun'un söz veya müziği kendisine ait 35 eseri bulunuyor.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Soner Olgun, bir süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti. Uzun zamandır hastanede tedavi gören sanatçı, müzik kariyeri boyunca albümleri, konserleri ve televizyon programlarıyla dinleyicileriyle buluştu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Pankreas kanseriyle mücadele eden Olgun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçının entübe edildiği açıklanmıştı.

MÜZİK YOLCULUĞUNA “LETAFET” İLE BAŞLADI

1959 yılında Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğan Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi’nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun oldu.

İlk albümü “Letafet”i 1992 yılında yayımlayan sanatçı, ardından “Her Şey Değişmeli”, “İyi Bayramlar”, “İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” albümlerini dinleyicileriyle buluşturdu.

TELEVİZYON PROGRAMLARI DA HAZIRLADI

Türk Halk Müziği eserlerine getirdiği yorumlarla tanınan Olgun, sahne çalışmalarının yanı sıra televizyon için müzik programları hazırlayıp sundu. Sanatçının söz veya müziği kendisine ait 35 eseri bulunuyor.

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Sesini, yorumunu; sahne performansını çok severdim. Allah rahmet eylesin.

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Haber Yorumlarımustafa aydın sayın:

çok sevdiğim sesi ve yorumu ile yaptığı muzige saygı uyandıran özel hayatinda da son derece mutevazi bir kişilikti.Allah rahmet eylesin makamı cennet makamı ali olsun nur içinde yatsın sevenlerine ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum

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Haber Yorumlarıbehzatbecerekli:

Allah rahmet eylesin inşallah

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