4 milyon doları vurdu, estetik masasında yakalandı!

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Almanya'da yüzlerce kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 4 milyon dolarlık vurgun yaptığı belirlenen suç şebekesinin lideri M.H.A., İstanbul'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin sahte kimlik kullanarak estetik ameliyat olmaya hazırlandığı tespit edildi. Polis, firari şüpheliyle birlikte hareket eden 7 kişiyi daha gözaltına aldı.

YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRMEYE HAZIRLANIRKEN YAKALANDI

Habertürk'ün haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Almanya'da dolandırıcılık faaliyetlerine karışan M.H.A.'nın Türkiye'de bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin Almanya'da yüzlerce kişiyi dolandırarak yaklaşık 4 milyon dolar suç geliri elde ettiği ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Firari şüphelinin hareketlerini takibe alan ekipler, sahte kimlikle estetik ameliyat olmaya hazırlandığını tespit etti. Harekete geçen polis, M.H.A.'yı operasyon sırasında yakalayarak gözaltına aldı.

EVLERİ ÇAĞRI MERKEZİNE ÇEVİRMİŞLER

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, M.H.A.'nın Türkiye'deki bağlantılarını da ortaya çıkardı. Şüphelinin 7 kişiyle birlikte hareket ederek İstanbul'un Maltepe ilçesinde çok sayıda ev kiraladığı belirlendi.

Kiralanan evlerin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere çağrı merkezine dönüştürüldüğü, şebekenin Almanya'daki kişileri hedef alarak faaliyetlerini Türkiye üzerinden sürdürmeyi planladığı tespit edildi.

EVLERDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Polis ekiplerinin Maltepe'deki adreslere düzenlediği baskınlarda çok sayıda tabanca, uzun namlulu otomatik silah, uyuşturucu madde ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılacağı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.H.A. ile bağlantılı 7 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan toplam 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com