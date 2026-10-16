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Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız

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Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
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Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin eşi ve çocuğuyla birlikte çekilen aile fotoğrafı, tepki çeken bir paylaşıma konu oldu. Dembele'nin eşinin yüzünü ve vücudunu örten kıyafeti üzerinden yapılan İslam karşıtı yorum, özel hayat ve inanç özgürlüğü tartışmalarını beraberinde getirdi.

  • Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin eşi ve çocuğuyla çekilen aile fotoğrafı, X platformunda bir kullanıcının Müslümanlara yönelik ayrımcı ifadeler içeren paylaşımına konu oldu.
  • Paylaşımda Dembele'nin eşinin yüzünü örten kıyafet tercihi hedef alınarak 'Dembele'nin karısı ellerini bile gösteremiyor. Müslümanlar ne korku verici.' ifadeleri kullanıldı.
  • Bir başka sosyal medya kullanıcısı, Dembele'nin eşinin yüzü ve boynu dışında vücudunun görünmediğini belirterek kıyafetini sorguladı.

Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin ailesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı, sosyal medyada yapılan ayrımcı bir yorum nedeniyle dikkat çekti. Eşi ve çocuğuyla deniz kenarında yemek yiyen yıldız futbolcunun mutlu aile karesi, bir kullanıcının dini inançları hedef alan paylaşımına konu oldu.

DEMBELE'NİN EŞİNİN KIYAFETİNİ HEDEF ALDI

Paylaşılan fotoğrafta Dembele'nin eşinin yüzünü örten bir kıyafet tercih ettiği görüldü. X platformunda bir kullanıcı, aile fotoğrafını paylaşarak Müslümanlara yönelik ayrımcı ifadeler kullandı. Kullanıcının paylaşımında, "Dembele'nin karısı ellerini bile gösteremiyor. Müslümanlar ne korku verici." ifadeleri yer aldı.

MUTLU AİLE FOTOĞRAFINA HADSİZ YORUM

Dembele'nin eşi ve çocuğuyla geçirdiği özel bir anın dini inançlar üzerinden hedef alınması dikkat çekti. Bir başka sosyal medya kullanıcısı da Dembele'nin eşinin kıyafetini sorgulayarak yüzü ve boynu dışında vücudunun görünmediğini belirtti.

Yıldız futbolcunun ailesiyle birlikte çekilen fotoğrafına yapılan yorumlar, kişilerin kıyafet tercihleri ve dini inançları üzerinden hedef alınması tartışmasını beraberinde getirdi.

AİLE FOTOĞRAFI ÜZERİNDEN MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Söz konusu paylaşımda yalnızca Dembele'nin eşinin giyim tarzı eleştirilmekle kalınmadı, Müslümanlara yönelik genelleyici ifadeler de kullanıldı. Futbolcunun özel hayatına ait bir fotoğrafın bu şekilde yorumlanması, sosyal medyada dini inançlara ve bireysel tercihlere yönelik ayrımcı söylemleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıY T:

çöl kıyafeti İslam değildir. İslam kumaş değildir..

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Haber YorumlarıMehmed Ersayan:

Elini görsen napacan da

Yorum Beğen0
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