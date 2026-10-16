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Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır işlerine mola verdi

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Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır işlerine mola verdi
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İlk bebeğini kucaklarına almaya hazırlanan Gökçe Bahadır, hamilelik sürecinin rahat geçtiğini ve bebek hazırlıklarına başladıklarını anlattı. İşlerine kısa bir mola verdiğini söyleyen oyuncu, mesleğini çok sevdiğini ve çalışmaya devam edeceğini belirtti.

  • Müzisyen Emir Ersoy ile ilk bebeklerini bekleyen oyuncu Gökçe Bahadır, hamilelik sürecinin zor geçmediğini ve aşerme yaşamadığını açıkladı.
  • Gökçe Bahadır, bebek hazırlıklarına başladığını ve işlerine kısa bir ara verdiğini duyurdu.
  • 44 yaşındaki oyuncu, iş temposunu azaltsa da küçük çalışmalar yapmayı sürdürdüğünü ve verdiği aranın kısa bir mola olduğunu belirtti.

Müzisyen Emir Ersoy ile ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan oyuncu Gökçe Bahadır, Etiler’de bir mekan çıkışında görüntülendi. Hamilelik sürecini anlatan Bahadır, bebek hazırlıklarına başladıklarını ve işlerine kısa bir ara verdiğini söyledi.

“HAMİLELİK SÜRECİ PEK DE ZOR GEÇMEDİ”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 44 yaşındaki oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Aşerme yaşamadığını da anlatan Bahadır, “Açıkçası hamilelik süreci pek de zor geçmedi” dedi.

Emir Ersoy ile bebekleri için hazırlık yaptıklarını söyleyen oyuncu, bu dönemde önceliklerinin ve konsantrasyonunun değiştiğini ifade etti.

OYUNCULUĞA KISA BİR MOLA

İş temposunu azalttığını anlatan Bahadır, küçük çalışmalar yapmayı sürdürdüğünü belirtti. Mesleğini çok sevdiğini vurgulayan oyuncu, verdiği aranın kısa bir mola olduğunu ve çalışmaya devam edeceğini söyledi.

YAĞMURA YAKALANDI

Mekan çıkışında aracını bekleyen Bahadır, İstanbul’da etkili olan yağıştan da kaçamadı. Yağmurda ıslanan oyuncu, gazetecilere haberlerinde bu duruma da yer verebileceklerini söyleyerek takıldı.

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