Beşiktaş ve Trabzonspor'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi

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Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları, geceyi iki galibiyetle tamamladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederken UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS'u 4-2 yenmeyi başardı. Alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

BEŞİKTAŞ ALMANYA'DAN GALİBİYETLE DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a konuk olan Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Amir Murillo ve iki kez fileleri havalandıran Oh kaydetti.

TRABZONSPOR FİNLANDİYA'DA 4 GOL ATTI

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında KuPS ile karşılaşan Trabzonspor, deplasmandan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavili ekibin gollerini Paul Onuachu, Mohamed Salah ve iki gol atan Franculino Dju kaydetti.

TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANINDAKİ YERİ BELLİ OLDU

Beşiktaş ve Trabzonspor'un galibiyetlerinin ardından güncellenen sıralamada Türkiye, 50.675 puanla 9. sırada yer aldı. Türkiye'nin hemen üzerinde 53.229 puanla Hollanda, arkasında ise 45.412 puanla Yunanistan bulunuyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1 İngiltere 104.685

2 İtalya 88.874

3 İspanya 84.743

4 Almanya 82.545

5 Fransa 70.010

6 Portekiz 66.150

7 Belçika 60.450

8 Hollanda 53.229

9Türkiye 50.675

10 Yunanistan 45.412

11 Çekya 45.325

12 Polonya 45.125