Haberler

Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2021 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Gaoussou Diarra'nın hayatı, amatör sahalarda keşfedilmesiyle değişti. Futbol geçmişi olmadan İstanbulspor'a transfer olan genç oyuncu, 2025'te 3,5 milyon euro karşılığında Feyenoord'un yolunu tuttu. Diarra, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçında yaptığı asistle dikkat çekti.

  • Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında sahasında Como'yu 3-2 mağlup etti.
  • Gaoussou Diarra, 2021'de üniversite eğitimi için geldiği İstanbul'da 2023'te amatör takımlarda oynadıktan sonra İstanbulspor'a transfer oldu.
  • Diarra, 2025'te 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Feyenoord'a transfer oldu ve ilk Şampiyonlar Ligi maçında asist yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Feyenoord, sahasında Como'yu 3-2 mağlup etti. Hollanda temsilcisinin galibiyetinde asist yapan Gaoussou Diarra'nın İstanbul'dan Avrupa futbolunun en büyük sahnesine uzanan hikayesi dikkat çekti.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Gaoussou Diarra, 2021 yılında Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesinde eğitim görmeye başladı. Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelen Diarra'nın o dönemde profesyonel futbol geçmişi bulunmuyordu.

AMATÖR SAHALARDA KEŞFEDİLDİ

2023 yılında İstanbul'daki bazı amatör takımlarda futbol oynayan Diarra, sergilediği performansla dikkat çekti. Futbol geçmişi olmamasına rağmen keşfedilen genç oyuncu, İstanbulspor'a transfer olarak profesyonel kariyerinde önemli bir adım attı.

3,5 MİLYON EUROYA FEYENOORD'A TRANSFER OLDU

İstanbulspor'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Diarra, 2025 yılında 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hollanda ekibi Feyenoord'a transfer oldu.

İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA ASİST YAPTI

Diarra, Feyenoord'un Como'yu 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi deneyimini yaşadı. Genç futbolcu, ilk maçında yaptığı asistle takımının galibiyetine katkı sağladı.

Böylece 2021'de üniversite eğitimi için geldiği İstanbul'da amatör sahalarda futbol oynamaya başlayan Diarra, birkaç yıl içinde Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmayı başardı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm

''Çok üzgünüm'' diyerek aralarındaki konuşmayı duyurdu
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası

Fenerbahçe'de deprem: Lukaku, Kante ve Greenwood...
9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu

9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtugba b.:

Türkiyede öyle zaten hiç işinin eğitimini alma , hiç bilgin olmasın bu ülkede heryere gelebiliyosun yeterki şansın olsun. helal olsun çocuğa doğru ülkeye gelmiş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 dakikalık dolu yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü

Sadece 10 dakika yağdı, tüm kent beyaza büründü
Murat Cemcir’in şirketine iflas kararı! Avukatından açıklama geldi

Şirketine iflas kararı verilmişti! Oyuncunun cephesinden ilk açıklama
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

Ve bomba patlıyor! Galatasaray'dan çılgın hamle
ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var

Yahudi profesör sinsi planı yayında ifşa etti: Sırada Türkiye var
Drake Bell’den sağlık sigortası isyanı: Sakın oyuncu olmayın

Bir dönemin çocuk yıldızıydı: Sakın oyuncu olmayın
İstanbul’da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı

Terör örgütüne operasyon! Aktif kamu görevlisi de aralarında
Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı

Türk futbolunda 64 yıl sonra bir ilk! Bunu kimse başaramamıştı