Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez'e soruşturma açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya Başbakanı Sanchez'e soruşturma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hakkında, kamu kaynaklarını kullanarak seçim niteliğinde konuşma yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısı nedeniyle muhalefet partileri tarafından şikayet edilen Sanchez hakkında İspanya Merkez Seçim Kurulu inceleme kararı aldı. Başbakanın, seçim mevzuatını ihlal ettiğinin belirlenmesi halinde 300 ila 3 bin avro arasında para cezası alabileceği belirtildi.

  • İspanya Merkez Seçim Kurulu (JEC), Başbakan Pedro Sanchez hakkında seçim mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.
  • Soruşturma, Sanchez'in Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında kamu kaynaklarını kullanarak seçim niteliğinde konuşma yaptığı iddiasına dayanıyor.
  • Soruşturma sonucunda ihlal tespit edilirse Sanchez'e 300 ile 3 bin avro arasında para cezası uygulanabileceği belirtildi.

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez hakkında seçim mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İspanya Merkez Seçim Kurulu (JEC), Sanchez'in Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında kamu kaynaklarını kullanarak seçim niteliğinde konuşma yaptığı iddiasını incelemeye aldı.

MUHALEFET PARTİLERİ ŞİKAYET ETTİ

Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ile Kutlama Sona Erdi (SALF) Partisi, Başbakan Sanchez'in basın toplantısındaki açıklamalarının seçim mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle JEC'e başvurdu.

Muhalefet partileri, Sanchez'in kamu kaynaklarından yararlanarak seçim niteliğinde açıklamalarda bulunduğunu öne sürdü.

SEÇİM KURULU SORUŞTURMA KARARI ALDI

Şikayetleri değerlendiren İspanya Merkez Seçim Kurulu, başvuruları kabul ederek Genel Seçim Rejimi'ne ilişkin yasa kapsamında Başbakan Pedro Sanchez hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

3 BİN AVROYA KADAR PARA CEZASI ALABİLİR

Soruşturma sonucunda Sanchez'in seçim mevzuatını ihlal ettiğinin belirlenmesi halinde 300 ile 3 bin avro arasında para cezası uygulanabileceği bildirildi. Başbakan hakkındaki soruşturma süreci devam ediyor.

İlgili Haberler
İspanya Başbakanı Sanchez hakkında 'kamu kaynaklarıyla miting yaptığı' iddiasıyla soruşturma açıldıİspanya Başbakanı Sanchez hakkında 'kamu kaynaklarıyla miting yaptığı' iddiasıyla soruşturma açıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir

Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle...
Hem bilim insanı hem sporcuydu! 25 yaşında gelen acı haber

Hem bilim insanı hem sporcuydu! Acı haberi geldi

Haberler.com
2000

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıhaydar topçu:

Amerikanın kuklası

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat denizli:

asıl bizde acılmalı sorusturma ne kuklası ısrailin içünden gectı adwm bos yapma

yanıt5
yanıt0
Haber Yorumlarıgaddar kerim:

siyonist troller hemen dokulmus yorumlara, sanchez adamdir adam, bosa algi yapsanizda bos

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak Öztürk:

pedro sanchez güzel bir insandır, içimizdeki putperestlerden ve chpli lerden daha iyidir, 3 bin avro yu ben öderim, kral adamdır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bizde böyle bir yasa yok mu acaba, olsa bütçeye iyi bir gelir kaynağı olurdu. Tabi korkmadan uygulayabilecek bir kurum bulabilirsek))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi

Sel felaketinden bir acı haber daha

9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu

9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı! İşte dikkat çeken rakamlar

Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı
Rusya'da İHA saldırısı sonrası büyük kaos! 30 saattir bekliyorlar

Havalimanlarında büyük kaos! 30 saattir böyle bekliyorlar
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var

CHP'de deprem gibi ihraçlar! 48 kişi içinde bomba isimler var
Maduro’dan mahkemede 'işkence' iddialarına yanıt! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte mahkemedeki sözleri
ABD'de ilkokula silahlı saldırı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

Haberi alan veliler okulun önüne koştu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Drake Bell’den sağlık sigortası isyanı: Sakın oyuncu olmayın

Bir dönemin çocuk yıldızıydı: Sakın oyuncu olmayın
Julia Stiles’tan yıllar sonra Heath Ledger’a anlamlı anma

“Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi”nin yıldızından anlamlı vefa