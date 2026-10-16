İspanya Başbakanı Sanchez'e soruşturma açıldı

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İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez hakkında seçim mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İspanya Merkez Seçim Kurulu (JEC), Sanchez'in Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında kamu kaynaklarını kullanarak seçim niteliğinde konuşma yaptığı iddiasını incelemeye aldı.

MUHALEFET PARTİLERİ ŞİKAYET ETTİ

Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ile Kutlama Sona Erdi (SALF) Partisi, Başbakan Sanchez'in basın toplantısındaki açıklamalarının seçim mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle JEC'e başvurdu.

Muhalefet partileri, Sanchez'in kamu kaynaklarından yararlanarak seçim niteliğinde açıklamalarda bulunduğunu öne sürdü.

SEÇİM KURULU SORUŞTURMA KARARI ALDI

Şikayetleri değerlendiren İspanya Merkez Seçim Kurulu, başvuruları kabul ederek Genel Seçim Rejimi'ne ilişkin yasa kapsamında Başbakan Pedro Sanchez hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

3 BİN AVROYA KADAR PARA CEZASI ALABİLİR

Soruşturma sonucunda Sanchez'in seçim mevzuatını ihlal ettiğinin belirlenmesi halinde 300 ile 3 bin avro arasında para cezası uygulanabileceği bildirildi. Başbakan hakkındaki soruşturma süreci devam ediyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı