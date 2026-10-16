İspanya Başbakanı Sanchez'e soruşturma açıldı

İspanya Başbakanı Sanchez'e soruşturma açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hakkında, kamu kaynaklarını kullanarak seçim niteliğinde konuşma yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısı nedeniyle muhalefet partileri tarafından şikayet edilen Sanchez hakkında İspanya Merkez Seçim Kurulu inceleme kararı aldı. Başbakanın, seçim mevzuatını ihlal ettiğinin belirlenmesi halinde 300 ila 3 bin avro arasında para cezası alabileceği belirtildi.
- İspanya Merkez Seçim Kurulu (JEC), Başbakan Pedro Sanchez hakkında seçim mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.
- Soruşturma, Sanchez'in Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında kamu kaynaklarını kullanarak seçim niteliğinde konuşma yaptığı iddiasına dayanıyor.
- Soruşturma sonucunda ihlal tespit edilirse Sanchez'e 300 ile 3 bin avro arasında para cezası uygulanabileceği belirtildi.
İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez hakkında seçim mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İspanya Merkez Seçim Kurulu (JEC), Sanchez'in Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında kamu kaynaklarını kullanarak seçim niteliğinde konuşma yaptığı iddiasını incelemeye aldı.
MUHALEFET PARTİLERİ ŞİKAYET ETTİ
Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ile Kutlama Sona Erdi (SALF) Partisi, Başbakan Sanchez'in basın toplantısındaki açıklamalarının seçim mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle JEC'e başvurdu.
Muhalefet partileri, Sanchez'in kamu kaynaklarından yararlanarak seçim niteliğinde açıklamalarda bulunduğunu öne sürdü.
SEÇİM KURULU SORUŞTURMA KARARI ALDI
Şikayetleri değerlendiren İspanya Merkez Seçim Kurulu, başvuruları kabul ederek Genel Seçim Rejimi'ne ilişkin yasa kapsamında Başbakan Pedro Sanchez hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
3 BİN AVROYA KADAR PARA CEZASI ALABİLİR
Soruşturma sonucunda Sanchez'in seçim mevzuatını ihlal ettiğinin belirlenmesi halinde 300 ile 3 bin avro arasında para cezası uygulanabileceği bildirildi. Başbakan hakkındaki soruşturma süreci devam ediyor.