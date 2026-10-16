Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bingöl'deki Hasbağlar köyü, Kiğı ilçesine bağlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bingöl'deki Hasbağlar köyü, Kiğı ilçesine bağlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Hasbağlar köyü, Kiğı ilçesine bağlandı. 16 Ekim 2026 tarihinde alınan karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında yürürlüğe girdi. Köyün bağlı olduğu ilçe değişirken Bingöl il sınırları içerisindeki konumu korundu.

Bingöl'de bir köyün idari bağlılığını değiştiren Cumhurbaşkanı Kararı, 16 Ekim 2026 tarihli ve 33402 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla, Adaklı ilçesine bağlı Hasbağlar köyünün Kiğı ilçesine bağlanması kararlaştırıldı.

KARAR RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

15 Ekim 2026 tarihinde alınan karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi uyarınca hayata geçirildi.

Düzenlemeyle Hasbağlar köyünün idari bağlılığı Adaklı'dan Kiğı'ya aktarılırken köy, Bingöl il sınırları içerisinde kalmaya devam edecek.

Kararda, idari bağlılık değişikliğinin gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmedi.

Kaynak: Haberler.com
10 dakikalık dolu yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü

Sadece 10 dakika yağdı, tüm kent beyaza büründü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Italiano'dan Avrupa'da 16 yıl sonra ilk

Yok artık Italiano! 2010'dan beri bunu başaran ilk isim oldu
Jhon Duran'ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galip

Fener'in eski yıldızı golleriyle yıldızlaştı, tüm stat adını haykırdı
İstanbul’da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı

Terör örgütüne operasyon! Aktif kamu görevlisi de aralarında
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama

Fon soruşturması sürerken, Hazine Bakanlığında dikkat çeken atama
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum: Hata kodu BJK

Fahrettin Koca'dan Almanları delirten paylaşım
Nihat Kahveci, 6-0'lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana

6-0'lık facia sonrası Fenerli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana