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Murat Cemcir’in şirketine iflas kararı! Avukatından açıklama geldi

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Murat Cemcir’in şirketine iflas kararı! Avukatından açıklama geldi
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Murat Cemcir’in yapım şirketi hakkında verilen iflas kararına avukatından itiraz geldi. Şirkete tebligat ulaşmadığını ve savunma hakkının kullanılamadığını belirten avukatı, karara karşı hukuki başvuruların yapıldığını açıkladı.

  • Murat Cemcir'in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında verilen iflas kararına itiraz edildi.
  • Şirkete herhangi bir tebligat ulaşmadığı için şirketin savunmasını sunamadığı ve hukuki haklarını kullanamadığı belirtildi.
  • Şirketin yokluğunda alınan karara karşı kanun yolu başvuruları ve tebligat işlemlerine ilişkin hukuki girişimler başlatıldı.

Murat Cemcir’in yapım şirketi hakkında verilen iflas kararının ardından avukatından açıklama geldi. Şirkete tebligat ulaşmadığını ve bu nedenle savunma hakkının kullanılamadığını belirten avukatı, karara karşı hukuki başvuruların yapıldığını duyurdu.

Oyuncu Murat Cemcir’in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında verilen iflas kararına itiraz edildi. Cemcir’in avukatı, kararın dayanakları ve yargılama sürecinin hukuki açıdan incelemeye alındığını bildirdi. 

“ŞİRKETİN SÜREÇTEN HABERİ OLMAMIŞTIR”

Açıklamada, takip sürecinin şirketin ve yetkililerinin bilgisi dışında ilerlediği savunuldu. Herhangi bir tebligat ulaşmadığı belirtilerek, “Şirketin süreçten haberi olmamıştır” denildi. Bu nedenle şirketin savunmasını sunamadığı ve hukuki haklarını kullanamadığı ifade edildi.

KARARA KARŞI HUKUKİ BAŞVURU

Şirketin yokluğunda alınan kararlara karşı gerekli kanun yolu başvurularının yapıldığı, tebligat işlemlerine ilişkin hukuki girişimlerin de başlatıldığı açıklandı.

Sürecin Cemcir’in ve şirketinin ticari itibarını etkilediği belirtilirken, hak kayıplarının giderilmesi için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi. 

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