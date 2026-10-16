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Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor

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Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor Haber Videosunu İzle
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor
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Avukatlık mesleğini bırakarak mantar üreticiliğine başlayan bir kişi, yeni işinin kazancıyla dikkat çekti. Aylık 30 bin TL maaşla çalışmak yerine mantar üretim tesisi kurmayı tercih eden eski avukat, bu işten ayda 250 bin TL kazanılabileceğini öne sürdü. Mantarın kilosunun 140 TL'den satılması durumunda yüksek gelir elde edilebileceğini belirtti.

Avukatlık mesleğinden ayrılarak mantar üretimine başlayan bir kişi, iki meslek arasındaki kazanç farkını anlattı.

Aylık 30 bin TL karşılığında çalışmak yerine mantar üretim tesisi açmanın daha kazançlı olduğunu savunan eski avukat, üretimden elde edilebilecek gelire ilişkin dikkat çeken rakamlar verdi.

"AYLIK 250 BİN TL KAZANDIRIYOR"

Mantar yetiştiriciliğinin gelir potansiyeline dikkat çeken üretici, "Aylık 30.000 TL çalışmaktan sonra mantar tesis açarsan 250.000 TL kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

"MANTARIN KİLOSUNU 140 TL'DEN SATARSAN..."

Üretilen mantarın satış fiyatına da değinen eski avukat, "Mantarın kilosunu 140 TL'den satarsan aylık çok iyi para kalıyor." dedi.

Üreticinin açıklamaları, mantar yetiştiriciliğinin kazanç potansiyelini öne çıkarırken belirtilen rakamların üretim kapasitesi, işletme giderleri ve satış miktarına göre değişebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıalbatros :

avukat olup da ayda 30 bin kazanıyorsa o işi yapmasın zaten. eşya taşıtmak için tutuğun hamal bile günlük en az 3 bin tl istiyor

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Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

albatros haber içeriği ne tam oku ondan sonra yorum yap, eski avukat diyor bir ikincisi de 30 bin lira asgari ücret burada insanlara bir mesaj vermek istiyor son dakika izlenmesi için haberi bir yerlerden almış reklam amaçlı yayınlamış bir avukatın aylığı 30.000 lira mı akıl var fikir var asgari ücret 30 bin lira yaklaşık

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Haber YorumlarıMehmet Karagoz:

hangi yıl hangi ülke kim..?? erdem yüzyüze mi ropörtaj yaptın.??

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Haber YorumlarıEmin Baba:

Galeri emlak avukat şeytan üçgeni

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Haber Yorumlarıcemal köse:

Abartılı

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