Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor

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Avukatlık mesleğinden ayrılarak mantar üretimine başlayan bir kişi, iki meslek arasındaki kazanç farkını anlattı.

Aylık 30 bin TL karşılığında çalışmak yerine mantar üretim tesisi açmanın daha kazançlı olduğunu savunan eski avukat, üretimden elde edilebilecek gelire ilişkin dikkat çeken rakamlar verdi.

"AYLIK 250 BİN TL KAZANDIRIYOR"

Mantar yetiştiriciliğinin gelir potansiyeline dikkat çeken üretici, "Aylık 30.000 TL çalışmaktan sonra mantar tesis açarsan 250.000 TL kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

"MANTARIN KİLOSUNU 140 TL'DEN SATARSAN..."

Üretilen mantarın satış fiyatına da değinen eski avukat, "Mantarın kilosunu 140 TL'den satarsan aylık çok iyi para kalıyor." dedi.

Üreticinin açıklamaları, mantar yetiştiriciliğinin kazanç potansiyelini öne çıkarırken belirtilen rakamların üretim kapasitesi, işletme giderleri ve satış miktarına göre değişebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com