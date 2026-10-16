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Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası

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Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
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Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık yenilginin ardından Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Marco Asensio ile yaşadığı öne sürülen krizin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Romelu Lukaku, N'Golo Kante ve Mason Greenwood ile de sorunlar yaşadığı iddia edildi. Yıldız futbolcuların oyun ve oyuncu tercihleri nedeniyle deneyimli çalıştırıcıyla ters düştüğü ileri sürüldü.

  • Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 yenilmesinin ardından takım içi huzursuzluğa ilişkin iddialar ortaya atıldı.
  • İsmail Kartal'ın Romelu Lukaku, N'Golo Kante ve Mason Greenwood ile oyun anlayışı ve kadro tercihleri konusunda anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü.
  • Kaptan Milan Skriniar'ın mağlubiyet sonrası açıklamalarının Kartal'ı rahatsız ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık ağır yenilginin ardından takım içindeki huzursuzluğa ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Marco Asensio'nun yedek kalacağını öğrenince maç kadrosunda yer almayı reddettiği yönündeki haberlerin ardından, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın başka yıldız futbolcularla da sorun yaşadığı öne sürüldü.

LUKAKU, KANTE VE GREENWOOD İLE ARASI AÇILDI İDDİASI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre istifa kararından başkanın desteğiyle dönen İsmail Kartal'ın Romelu Lukaku, N'Golo Kante ve Mason Greenwood ile ilişkileri de gerildi.

Üç yıldız futbolcunun, deneyimli teknik adamın oyun anlayışı ve kadro tercihleri konusunda farklı düşündüğü, bu nedenle taraflar arasında anlaşmazlıklar yaşandığı ileri sürüldü.

SKRINIAR'IN AÇIKLAMALARI DA RAHATSIZLIK YARATTI

Haberde, Kartal'ın takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak gördüğü kaptan Milan Skriniar'ın da mağlubiyetlerin ardından yaptığı açıklamalarla teknik direktörünü rahatsız ettiği iddia edildi. Skriniar'ın maç sonu değerlendirmelerinin teknik heyet ile oyuncular arasındaki gerilimi artıran unsurlardan biri olduğu öne sürüldü.

MAÇ SONU SÖZLERİ SOYUNMA ODASINI GERDİ

İsmail Kartal'ın karşılaşmaların ardından yaptığı bazı açıklamaların da futbolcular arasında hoşnutsuzluğa neden olduğu belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının basın toplantılarında oyuncuların performanslarına yönelik eleştirilerinin, takım içinde rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü.

OTORİTE ÇABASI YILDIZLARLA ARASINI AÇTI

Haberde, İsmail Kartal'ın takım üzerindeki otoritesini güçlendirmeye yönelik yaklaşımının bazı yıldız futbolcularla ilişkilerini olumsuz etkilediği iddia edildi. Aston Villa yenilgisinin ardından ortaya atılan bu iddialar sonrası gözler, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı lig karşılaşmasına çevrildi. Öne sürülen anlaşmazlıklara ilişkin kulüpten veya adı geçen futbolculardan resmi bir doğrulama gelmedi.

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Kaynak: Haberler.com
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