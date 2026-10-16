Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu

84 yılın en büyük yağışını alan İstanbul'da sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, selin en çok vurduğu Ayazağa'da açıklamalarda bulundu.

KAYBOLAN 4 KİŞİ ARANIYOR

Bakan Kurum, "Afet en çok Ayazağa'yı etkiledi. Önceliğimiz vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek" ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi ise kaybolan bir vatandaşın sağ olarak bulunduğunu belirtti. Kayıp 4 kişi için aramalar sürüyor.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ ARTIYOR"

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstanbul'un 83 yılın en büyük yağışını aldığı bir afet. İlk andan itibaren devletimiz burada, valimizin koordinasyonunda tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum.

Birçok noktada su basması var. Vatandaşın sıkıntılarını da değerlendirdik. Planlı kentleşme, planlı altyapı bugün için en önemli iş. Bu afetleri daha sık yaşayacağız. İklim değişikliği etkileri artıyor. Dolayısıyla iklim değişikliği ile mücadele tercih değil zorunluluk. İstanbul'u depreme hazırlamak, inşa etmek böylesi afetlere karşı tedbir almak demek.

"YARIM KALAN DERE ISLAHININ DEVAMI ELZEM"

Su tahliyesi yetersizliği ve çarpık kentleşme ile bu sorunu yaşadık. Buradaki ihtiyaçları gidereceğiz. Barınma ihtiyacı olana barınma, gıda ihtiyacı olana gıda. Su basma sorunlarının giderilmesi için görüşmelerimizi yapacağız. Kayıp vatandaşlarımızı ekiplerimiz arama faaliyetlerini yürütüyor. Ardından burada kalıcı çözümler için vatandaşlarla istişare edeceğiz. Ayazağa'nın neye ihtiyacı varsa bunu ifade ettik. Yarım kalan dere ıslahının devamı elzem. İBB ile, başkan vekilimiz ile Sarıyer başkanımız ile görüştük; burada yapılması gerekenleri birlikte yapma adına karar aldık. Ayazağa ve Cendere çok önemli.

"DEVLETİN TÜM BİRİMLERİ AKSİYON ALDI"

Seferberlik şuuru ile daha önceki afetlerde nasıl aksiyon aldıysak, aynı kararlılıkla İstanbul'da olacağız. Gözümüzün nuru İstanbul'da olacağız. Her bir semti bizim için değerli. Milletimiz ile bir olarak omuz omuza gerçekleştireceğiz. Önceliğimiz afetin izlerini bir an önce sarmak. Aynı acıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu kararlılığı sahada uygulayacağız. Devletimiz milletinin yanındadır. Devletin tüm birimleri aksiyon aldı. Yapılması gerekenler, kim çalışması gerekiyorsa 7 gün 24 saat çalışıyor."

BAKAN ÇİFTÇİ: 60 BİNE YAKIN PERSONEL SAHADA

Bakan Kurum'un ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek söze başladı. Çiftçi, "Dün Ankara'da AFAD koordinasyon merkezinde olayları yönetmeye gayret ettim. 14 Ekim'de MGM 42 ilde sarı, 6 ilde de turuncu kod vermişti. Dün sarı 36'ya, turuncu 4'e düştü. Bugün de 26 ilde şu an sarı kod devam ediyor. Şu anda 4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor. Onlardan haber almaya çalışıyoruz. Uyarı verilen yerlerde 60 bine yakın personelimiz sahadalar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı'nın bazı kıyı kesimlerinde ve Haliç'te denizin rengi kahverengiye döndü.

"5 KAYIPTAN BİRİ KENDİ ÇIKIP GELDİ"

1942 yılından beri yaşanan en büyük sel felaketini yaşandığını vurgulayan Çiftçi, "5 kayıptan biri kendi çıkıp geldi. Telefonunun şarjı bittiği için kayıp ihbarı verildiğini söyledi. Bu afetten dolayı bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da 9 bin 850 ihbar alındı. Devletin tüm birimleri sahada. Bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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