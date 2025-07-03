Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor

Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
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Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
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İzmir'de Menderes ve Seferihisar yangınlarının ardından, bu kez de Çeşme ilçesinden alevler yükseliyor. Yangının tehdit ettiği 3 mahallede bazı evler tahliye edildi. 20 saattir alevlerle mücadele sürerken İzmir-Çeşme otoyolu tedbir amacıyla kapatıldı. Söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla yangına müdahale yeniden başladı.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor

OTOYOL KAPATILDI

Bölgede şiddetini artıran rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Yangın, Kutlu Aktaş Barajı'na doğru ilerliyor.Enerji kesintisinin yaşandığı bölgede, yangının trafo ve işletmelere sıçramaması için takviye ekiplerle önlemler alındı.

İzmir-Çeşme kara yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler İzmir-Çeşme Otoyolu'na ulaştığı için yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor

3 MAHALLE BOŞALTILDI

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, Germiyan Mahallesi yakınlarında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının Ildır Mahallesi'nde ziraat alanında başladığını ve saatte 85 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldığını belirtti.

Vali Elban, ihbarının ardından yaklaşık 13 dakika içerisinde ekiplerin havadan ve karadan müdahaleye başladığını belirtti:

"Çok süratli rüzgarın etkisiyle yangın Germiyan, Karaköy ve Nohutlu mahallelerimize doğru hızlıca yayıldı. Akşam saat 20.30'a kadar 6 uçak, 20 helikopterle havadan, o saatten şu ana kadar arkadaşlarımız 217 kara aracı, 783 personel ve bununla birlikte güvenliği ve trafiği sağlayan jandarma ve emniyet personelimizle mücadelemize devam ediyoruz.

Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor

Yangın 3 mahalleyi tehdit etti, bu 3 mahalleyi boşalttık. An itibarıyla yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak çok şükür ki şu ana kadar bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Yangının başladığı Ildır mevkisinde de bazı sitelerimizi boşaltmış durumdayız. Şu an için yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmiyor."

Yangının elektrik hattından çıktığını değerlendirdiklerini belirten Elban, "Hem teknik ekiplerin ilk yaptığı değerlendirme hem de o civardaki görgü tanıklarının bize ifade ettikleri, elektrik hattından çıktığı söyleniyor." dedi.

Vali Elban'a, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet eşlik etti.

YANGIN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangın, rüzgarın da şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Gece boyunca devam eden yangının neden olduğu zarar, gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangın bölgesi dron ile görüntülendi. Öte yandan, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

ÖDEMİŞ'TE DE YANGIN ÇIKTI, 3 MAHALLE BOŞALTILDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde devam eden yangının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenilirken 3 kırsal mahalle tahliye edildi.

Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor

Yangın 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye ekipler sevk edildi. Yangının yaklaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edilirken, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor

Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor

Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor

Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıbedircan Bedir:

Ak parti hükümeti yangınlar konusunda çok yetersiz.... Resmen güzel sehirlerimiz yanıp kül oluyor....

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıHodemmi 042:

bilerek yakiyolar guzelim ormanlarimizi ilklim kanunu karbon ayak izi falan filann

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

koca kamyonu görmeyip çarpan çok... otoyola üçgen koyun "dikkat yangın var yol kapatıldı" yoksa yine birileri yangının içine dalarlar.

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

İnsanlar şimdi buradan kesin akıl veriyordur. İşte karşı yangın çıkararak yangının önünü kesmek. Ya da otoyolu kullanarak önüne set kurmak. Otoyolun etrafından birkaç sıra ağacı keserek alanı genişletmek ve karşıya geçmesine engel olmak gibi v.s. işte. Akıl vermekte haklısınız arkadaşlar. Antalya yangınında Gündoğmuş'taki köyümüz öyle bir yandı ki. Hani şu "keşke benim de evin yansa" diyeceksiniz diyen başkanınız olduğu. Orada vallahi izlediler, ağaç kesecek motorları yok. Yöntem bilmiyorlar

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Haber Yorumlarıdoğrucudavut:

iklim kanunu kabul edilsin diye 250 yangın çıkarıldı bu hafta ülkede.. kölelik düzenine merhaba denildi..

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