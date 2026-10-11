2 arkadaş denize açıldı sadece 1'i döndü! 6 yıldır haber alınamayan Ali Nail'in babası bakanlığa seslendi

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Samandağ’da botla denize açıldıktan sonra kaybolan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan’ın akıbeti yaklaşık 6 yıldır bilinmiyor. Oğlunun akıbetini öğrenmek için mücadele eden Cumali Gündoğan, yetkililerden yardım istedi.

ARKADAŞI KAYALIKLARDA BULUNDU, KENDİSİ KAYBOLDU

Defne ilçesinde yaşayan kaynak ustası Ali Nail Gündoğan, 31 Aralık 2020'de Samandağ ilçesine giderek arkadaşı S.T. ile birlikte balık avlamak için botla denize açıldı. O dönem 23 yaşında olan Gündoğan, botuyla birlikte denizde kayboldu.

Bölgede başlatılan geniş çaplı arama çalışmasında S.T., kıyıdan 73 metre uzaklıktaki kayalıklarda bulundu. S.T., botun rüzgarda savrulduğunu, denize düşerek kayalıklara çıktığını, Gündoğan’ın ise botla birlikte gözden kaybolduğunu anlattı.

AYLARCA SÜREN ARAMALARDAN SONUÇ ÇIKMADI

Sahil Güvenlik ekiplerinin Suriye sınırından Antalya açıklarına kadar uzanan bölgede aylarca sürdürdüğü arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Gündoğan’a ait hiçbir ize rastlanmadı.

“OĞLUMA AİT HİÇBİR İZ BULUNAMADI”

Baba Cumali Gündoğan, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 10 gün, AFAD ekiplerinin ise 2 ay boyunca arama yaptığını ancak bir sonuç alınamadığını söyledi. Aramaların Suriye’den Alanya ve Muğla’ya kadar geniş bir bölgede sürdürüldüğünü belirten Gündoğan, oğluna ait hiçbir iz bulunamadığını ifade etti. Gündoğan, oğlunun su geçirmez sırt çantasının, botun ve başındaki fenerin de bulunamadığını kaydetti.

“MADDİ VE MANEVİ OLARAK TÜKENDİM”

Aradan geçen yaklaşık 6 yıla rağmen oğlunun akıbetini öğrenemediğini dile getiren Gündoğan, bu süreçte maddi ve manevi olarak tükendiğini anlattı. Başka kayıp vakalarındaki arama çalışmalarının sonuçlandığını gördükçe oğlundan haber alamamanın acısını daha derinden yaşadığını söyledi.

“DOSYANIN YENİDEN İNCELENMESİNİ İSTİYORUM”

Elinde oğluna ilişkin yaklaşık 70 sayfalık bir dosya ve sunduğu deliller bulunduğunu belirten Gündoğan, çeşitli savcılıklara ve kurumlara başvurduğunu ancak sonuç alamadığını vurguladı. CİMER üzerinden de başvuruda bulunduğunu aktaran Gündoğan, oğlunun kaybolduğu gece yanında bulunan 2 cep telefonunun kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelenmesini talep etti. Gündoğan, telefonlar aracılığıyla oğlunun nerelerde bulunduğunun ve kimlerle iletişim kurduğunun araştırılması gerektiğini dile getirdi.

“TEK İSTEĞİM OĞLUMA NE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK”

Yaklaşık 6 yıldır oğlunun akıbetini öğrenmek için mücadele ettiğini belirten Cumali Gündoğan, şöyle konuştu:

“Adalet Bakanlığımıza sesleniyorum. Yaklaşık 6 yıldır evladımdan haber bekliyorum. Elimde yaklaşık 70 sayfalık dosya var. Bütün delilleri sunmama rağmen bir sonuca ulaşamadım. Sizden ricam, dosyanın yeniden incelenmesi ve olayın aydınlatılması. Varsa sorumlular ortaya çıkarılsın. Tek isteğim oğluma ne olduğunu öğrenmek.”

Kaynak: Demirören Haber Ajansı