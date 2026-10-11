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Ajda Pekkan, Tuzlu Kahve’ye konuk oldu! Kovboy kıyafetiyle halay çekti

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Ajda Pekkan, Tuzlu Kahve’ye konuk oldu! Kovboy kıyafetiyle halay çekti Haber Videosunu İzle
Ajda Pekkan, Tuzlu Kahve’ye konuk oldu! Kovboy kıyafetiyle halay çekti
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Ajda Pekkan, Tuzlu Kahve dizisine konuk oldu. Kovboy kıyafetiyle Binnur Kaya’nın canlandırdığı Hatun karakteriyle halay çeken Süperstar’ın set görüntülerini yapımcı Polat Yağcı yayımladı. Pekkan’ın yer aldığı bölüm, 13 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek.

Ajda Pekkan, Star TV’de yayımlanan Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü için kamera karşısına geçti. Kovboy tarzındaki kıyafetiyle sete gelen sanatçı, Binnur Kaya’nın canlandırdığı Hatun karakteriyle köyde halay çekti.

Pekkan’ın “Annesinin annesinin” sözleriyle anılan şarkıyı seslendirdiği anlar, dizinin yapımcısı Polat Yağcı’nın yayımladığı kamera arkası görüntülerinde yer aldı. 

SÜRPRİZİ POLAT YAĞCI DUYURDU

Yağcı, setten görüntülere yer verdiği açıklamasında Süperstar, kovboy, köy ve halayın bir araya geldiği sahneye dikkat çekti. Yeni bölümde izleyicileri sıra dışı gelişmelerin beklediğini belirterek “Yeni bölümde çok tuhaf şeyler bizi bekliyor” dedi.

Ajda Pekkan’ın konuk olduğu Tuzlu Kahve’nin yedinci bölümü, 13 Ekim Salı akşamı Star TV’de yayımlanacak.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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