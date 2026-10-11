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Kelly Clarkson mağazanın adını vererek anlattı: Param yetmezmiş gibi baktılar

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Kelly Clarkson mağazanın adını vererek anlattı: Param yetmezmiş gibi baktılar
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Kelly Clarkson, alışveriş için gittiği mağazada kendisine ürünleri alacak parası yokmuş gibi davranıldığını söyledi. Çalışanın tavrına “Büyük bir satışı kaybettiniz” sözleriyle tepki gösteren ünlü şarkıcı, yaşadıklarını Julia Roberts’ın “Pretty Woman” filmindeki mağaza sahnesine benzetti.

  • Kelly Clarkson, 10 Ekim'de X hesabından Brooklyn'deki Art of Play adlı mağazada bir çalışanın kendisine ürünleri satın alacak parası yokmuş gibi davrandığını açıkladı.
  • Clarkson, çalışanın ilgilendiği ürünler yerine benzer seçenekler önerdiğini ve mağazanın "büyük bir satışı kaybettiğini" belirtti.
  • Clarkson'ın açıklamasından saatler sonra Art of Play, Instagram Hikayesi'nde çalışanlarının nezaketini öven bir müşteri yorumu yayımladı ve içeriği daha sonra kaldırdı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Kelly Clarkson, alışveriş için gittiği mağazada gördüğü muameleye tepki gösterdi. New York’un Brooklyn bölgesindeki Art of Play adlı mağazayı ziyaret eden 44 yaşındaki şarkıcı, bir çalışanın kendisine ürünleri satın alacak parası yokmuş gibi davrandığını söyledi.

10 Ekim’de X hesabından yaşadıklarını anlatan Clarkson, mağazayı ilgi çekici bulduğu için özellikle oraya gittiğini ve satın almak istediği birkaç ürünü önceden belirlediğini ifade etti. Ancak çalışanın yaklaşımı, şarkıcının alışveriş hevesini kaçırdı. Clarkson’ın anlatımına göre görevli, ilgilendiği ürünler yerine kendisi için benzer seçenekler bulabileceğini söyledi. 

“BÜYÜK BİR SATIŞI KAYBETTİNİZ”

Çalışanın tavrını eleştiren Clarkson, mağazanın “büyük bir satışı kaybettiğini” belirtti. Şarkıcı, açıklamasında mağazanın adını da vererek yaşadıklarını Julia Roberts’ın başrolünde yer aldığı Pretty Woman filmine benzetti.

Julia Roberts’ın başrolünde yer aldığı Pretty Woman filmi

1990 yapımı filmde Roberts’ın canlandırdığı Vivian, alışveriş yapmak için girdiği butikte dış görünüşü nedeniyle küçümseniyor. Clarkson da mağazada kendisine gösterilen yaklaşımın bu sahneyi hatırlattığını dile getirdi. 

MAĞAZA MÜŞTERİ YORUMU YAYIMLADI

Clarkson’ın açıklamasından saatler sonra Art of Play, Instagram Hikayesi’nde çalışanlarının nezaketini öven bir müşteri yorumuna yer verdi. Yorumda, mağazaya ilk ziyaretinden itibaren sıcak karşılandığını anlatan müşterinin sözleri bulunuyordu. Mağaza, bu içeriği daha sonra kaldırdı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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