İkiz gibiler! Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik

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Farklı spor branşlarında başarılarıyla adından söz ettiren Galatasaray’ın milli futbolcusu Eren Elmalı ile dünyaca ünlü İspanyol raket Carlos Alcaraz ile aralarındaki şaşırtıcı benzerlik dikkat çekti.

EREN ELMALI VE ALCARAZ'IN DİKKAT ÇEKEN BENZERLİĞİ

Yeşil sahalarda top koşturan Eren Elmalı ile tenis kortlarında fırtınalar estiren Carlos Alcaraz'ın fotoğrafları yan yana getirildiğinde aradaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü. İkilinin yüz hatlarından mimiklerine, saç yapısından bıyıklarına kadar olan büyük benzerlik, spor tutkunlarının dikkatinden kaçmadı.

KISA SÜREDE İLGİ ÇEKTİLER

Kısa sürede ilgi odağı haline gelen bu durum, iki sporcunun adeta ''birbirlerinin ikizi'' olduğu şeklindeki yorumları beraberinde getirdi.