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Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle

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Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
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Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı yönündeki tartışmalar sürerken Bakü'de yeni bir denetim kararı alındı. Bakü Şehir Eğitim İdaresi, devlet okullarında öğrencilerin formalarının ve öğretmenlerin kıyafetlerinin belirlenen kurallara uygunluğunun denetleneceğini duyurdu. Kıyafet kurallarına ilişkin anlaşmazlıklar okul kurullarında değerlendirilecek.

  • Bakü Şehir Eğitim İdaresi, 9 Ekim'de devlet okullarında öğrencilerin okul formalarına ve öğretmenlerin kıyafet kurallarına uyup uymadığının denetleneceğini duyurdu.
  • Denetim kararı, Celilabad bölgesindeki bir okulda başörtülü öğrencilerin içeri alınmadığına ilişkin görüntülerin yol açtığı tartışmaların ardından geldi.
  • 21 Eylül'de kabul edilen kıyafet düzenlemesinde başörtüsüne yönelik açık bir yasak hükmü bulunmuyor ve denetim kararında da başörtüsüne özel bir uygulama duyurulmadı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devlet okullarına yönelik kıyafet denetimleri yapılacak. Bakü Şehir Eğitim İdaresi, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada öğrencilerin okul formalarına, öğretmenlerin ise belirlenen kıyafet kurallarına uyup uymadığının kontrol edileceğini duyurdu.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN KIYAFETLERİ DENETLENECEK

Yeni uygulama kapsamında Bakü'deki devlet okullarında öğrencilerin belirlenen okul formalarını kullanıp kullanmadığı incelenecek. Denetimler yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmayacak. Öğretmenlerin de kıyafet standartlarına uygunluğu kontrol edilecek.

Kıyafet kurallarının uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların ise okulların pedagoji kurullarında değerlendirilmesi öngörülüyor.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMALARININ ARDINDAN GELDİ

Denetim kararı, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin bazı okullara alınmadığı yönündeki şikayetlerin ardından geldi.

Celilabad bölgesindeki bir okulda başörtülü öğrencilerin içeri alınmadığına ilişkin görüntüler tartışmalara neden olmuştu.

Okullardaki kıyafet standartları ve laiklik ilkesi çerçevesinde yapılan düzenlemeler, ülkede başörtüsünün eğitim kurumlarındaki kullanımına ilişkin tartışmaları beraberinde getirmişti.

ÖĞRETMENLERİN KIYAFETLERİ DE GÜNDEMDE

Azerbaycan'da 6 Ekim'de öğretmenlere yönelik kıyafet düzenlemesi de kabul edilmişti. Düzenlemenin ardından bazı başörtülü öğretmenlerin görev yapmasının engellendiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Bakü'de duyurulan yeni denetimlerde öğretmenlerin de kıyafet kurallarına uygunluğunun incelenecek olması dikkat çekti.

BAŞÖRTÜSÜNE YÖNELİK AÇIK BİR HÜKÜM BULUNMUYOR

Azerbaycan'da 21 Eylül'de kabul edilen kıyafet düzenlemesinde başörtüsüne yönelik açık bir yasak hükmü bulunmuyor. Buna karşın düzenlemenin okullarda nasıl uygulanacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Bakü Şehir Eğitim İdaresi'nin açıkladığı denetim kararında da başörtüsüne özel bir uygulama duyurulmadı. Denetimlerin genel kıyafet standartlarına uyulup uyulmadığını belirlemeye yönelik olduğu bildirildi.

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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıÜmit:

keşke aynısı bizdede olsa zorla kızlarımız kapatılmasa özgür iradelerine bırakılsa

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıHalis demir:

kızın ailesi kapalıdır oda kapalı giyinir yok açıktır oda açık giyinir ağaç yaşken eğilir söylediğin söze sen inan önce

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Haber YorumlarıHaluk Akkaya:

cocuk buluğ çağına ermemiş ve irade kavramına hakim değilse ilerde de karşına çıkıp be densiz baba sen benim adıma neden karar verdin neden beni Allah ın yoluna yönlendirmedin neden rehberlik etmedin derse ne dicen kızına?

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Haber YorumlarıAksacli.3458:

saçmalama kimi zorla kapatmışlar,örnek ver boş yapma.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Benyamin Aliyevinyahu ülke Rus işgalindeyken bile olmayan şeyi yapmaya çalışıyor.

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Haber Yorumlarımücahid:

Babası gibi bu aliyev de sovyet rusyasından kalma komünist kafaya sahip, o yüzden putin destekliyor aliyev i, biz hala anlamamakta inat ediyoruz??

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Haber Yorumlarıyunus deniz:

yakında ezan sesinide kaldırırlar, açıklamadada şu yazar,, yeni doğan çocuklar rahatsız oluyor,namaz kılmayanlar geceleri istemeyerek uyanmak zorunda kalıyor,müslüman olmayıpta ezanı duymak zorunda kalmak kabul edilemez. yazar.

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