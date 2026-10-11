Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devlet okullarına yönelik kıyafet denetimleri yapılacak. Bakü Şehir Eğitim İdaresi, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada öğrencilerin okul formalarına, öğretmenlerin ise belirlenen kıyafet kurallarına uyup uymadığının kontrol edileceğini duyurdu.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN KIYAFETLERİ DENETLENECEK

Yeni uygulama kapsamında Bakü'deki devlet okullarında öğrencilerin belirlenen okul formalarını kullanıp kullanmadığı incelenecek. Denetimler yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmayacak. Öğretmenlerin de kıyafet standartlarına uygunluğu kontrol edilecek.

Kıyafet kurallarının uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların ise okulların pedagoji kurullarında değerlendirilmesi öngörülüyor.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMALARININ ARDINDAN GELDİ

Denetim kararı, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin bazı okullara alınmadığı yönündeki şikayetlerin ardından geldi.

Celilabad bölgesindeki bir okulda başörtülü öğrencilerin içeri alınmadığına ilişkin görüntüler tartışmalara neden olmuştu.

Okullardaki kıyafet standartları ve laiklik ilkesi çerçevesinde yapılan düzenlemeler, ülkede başörtüsünün eğitim kurumlarındaki kullanımına ilişkin tartışmaları beraberinde getirmişti.

ÖĞRETMENLERİN KIYAFETLERİ DE GÜNDEMDE

Azerbaycan'da 6 Ekim'de öğretmenlere yönelik kıyafet düzenlemesi de kabul edilmişti. Düzenlemenin ardından bazı başörtülü öğretmenlerin görev yapmasının engellendiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Bakü'de duyurulan yeni denetimlerde öğretmenlerin de kıyafet kurallarına uygunluğunun incelenecek olması dikkat çekti.

BAŞÖRTÜSÜNE YÖNELİK AÇIK BİR HÜKÜM BULUNMUYOR

Azerbaycan'da 21 Eylül'de kabul edilen kıyafet düzenlemesinde başörtüsüne yönelik açık bir yasak hükmü bulunmuyor. Buna karşın düzenlemenin okullarda nasıl uygulanacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Bakü Şehir Eğitim İdaresi'nin açıkladığı denetim kararında da başörtüsüne özel bir uygulama duyurulmadı. Denetimlerin genel kıyafet standartlarına uyulup uyulmadığını belirlemeye yönelik olduğu bildirildi.

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