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Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaret

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Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaret Haber Videosunu İzle
Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaret
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Çağatay Ulusoy, anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan’daki Belilom (Duranköy) köyünü ziyaret etti. Babasının köyünde akrabaları ve hemşehrileriyle buluşan oyuncu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle poz verdi.

Çağatay Ulusoy, anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan’a gitti. Oyuncu, babasının köyü Belilom’da (Duranköy) akrabaları ve hemşehrileriyle buluştu.

KÖY SAKİNLERİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Ziyaret sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Ulusoy, köy sakinleriyle poz verdi. Oyuncunun ziyaretinden karelerde, bir dükkanın önünde çektirdiği hatıra fotoğrafları da yer aldı.

BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞINI DA ALMIŞTI

İstanbul’da doğan Çağatay Ulusoy’un ailesi, anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni. Oyuncu, geçen yıl Bulgaristan’a giderek çifte vatandaşlık başvurusunda bulunmuştu. Ulusoy’un Bulgaristan vatandaşlığını da aldığı, işlemler sırasında çekilen bir fotoğrafla ortaya çıkmıştı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHalis demir:

zaten selanik bulgar vatandaşları yıllardır bu ülkenin kaymağını yiyenler açız diye nara atanlarda bunlar.

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Haber YorumlarıSavaş Özcan:

Turk onlar Turk. laf basi geldi mi evlad-i fatihan deyip duygu somurusu yaptigin Turklerden

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Haber Yorumlarımustafa sagdic:

bu Kadar mi zir cahilsin. orasi da turk yurduydu be onlar da turk. sizin padisah satip kacti diye ordaki turkler irkini kaybettim medi.

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Haber YorumlarıCoşkun Barış:

hani tekti

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

YANI ADAM ELINE GECEN FIRSATI DEGERLENDIREREK AYNI ZAMANDA AB VATANDASI OLMUS, bizde ne hikmetse ne kimsenin yüzü kizariyor nede halkimiz olayin farkinda, daha bir kac yil önce dogru dürüst yolu bile olmayan halkinin bizden fakir oldugu yazin 5 € avanta alabilmek icin avrupa Türklerinin beklenildigi bulgaristan ve romanya 3-5 yilda bizi solladi paramiz sürekli deger kaybederken onlarinki deger kazandi pahaliliga ragmen bulgarlar alis veris icin edirneye geliyor, ayni sekilde yunanistan Türkleri kesan ipsala tekirdagda alis veris yaparken simdilerde bizimkiler alis veris icin yunana gidiyor.

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