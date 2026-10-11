Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaret

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Çağatay Ulusoy, anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan’a gitti. Oyuncu, babasının köyü Belilom’da (Duranköy) akrabaları ve hemşehrileriyle buluştu.

KÖY SAKİNLERİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Ziyaret sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Ulusoy, köy sakinleriyle poz verdi. Oyuncunun ziyaretinden karelerde, bir dükkanın önünde çektirdiği hatıra fotoğrafları da yer aldı.

BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞINI DA ALMIŞTI

İstanbul’da doğan Çağatay Ulusoy’un ailesi, anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni. Oyuncu, geçen yıl Bulgaristan’a giderek çifte vatandaşlık başvurusunda bulunmuştu. Ulusoy’un Bulgaristan vatandaşlığını da aldığı, işlemler sırasında çekilen bir fotoğrafla ortaya çıkmıştı.