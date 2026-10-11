MHP’li vekil Zuhal Karakoç’un bulunduğu konvoyda kaza! 1 ölü, 4 yaralı

MHP’li vekil Zuhal Karakoç’un bulunduğu konvoyda kaza! 1 ölü, 4 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş’ta MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP İl Başkanı Mansur Metehan’ın bulunduğu konvoyda trafik kazası yaşandı. Afşin-Göksun kara yolundaki kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Milletvekili Karakoç ve şoförünün de bulunduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş’ta ilçe ziyaretleri için yola çıkan MHP heyetinin konvoyunda yaşanan kazada can kaybı yaşandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İLÇE ZİYARETİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI
Edinilen bilgiye göre MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan, ilçedeki ziyaretleri nedeniyle konvoy halinde yola çıktı. Konvoy, Afşin-Göksun kara yolunda ilerlediği sırada trafik kazası meydana geldi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında Milletvekili Zuhal Karakoç ile şoförünün de bulunduğu öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.