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Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim

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Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim
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İzmir’e ilişkin sözleri nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Berna Laçin, dostlarıyla adliye önünde çekilen fotoğrafına açıklama ekledi. Telefonunun hala adliyede olduğunu ve yeni bir telefon aldığını belirten oyuncu, kendisini merak edenlere “İyiyim, var olun” diye seslendi.

  • Oyuncu Berna Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından kullandığı "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!" ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
  • 7 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alınan Laçin, ertesi gün savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
  • Laçin, telefonunun adliyede bulunması nedeniyle yeni bir telefon aldığını ve numarasının değişmediğini açıkladı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan oyuncu Berna Laçin, adliye önünde dostlarıyla çekilen fotoğrafını yayımladı. Kendisini merak edenlere iyi olduğunu söyleyen Laçin, telefonunun hala adliyede bulunduğunu açıkladı.

“TEK BİR GRUPTA BİLE 700 MESAJ VAR”

Laçin, açıklamasına “Dostlarıma verdiğim kısa süreli rahatsızlıktan dolayı özür dilerim” sözleriyle başladı. “Sevilmek güzel şey, hayat dostlarla güzel” diyen oyuncu, kendisine ulaşmaya çalışan çok sayıda kişi olduğunu belirtti.

Tek bir mesaj grubunda bile 700 mesaj bulunduğunu söyleyen Laçin, telefonunun adliyede olması nedeniyle yeni bir telefon aldığını, numarasının ise değişmediğini ifade etti. Oyuncu, “Arayan soran, merak eden herkese teşekkürler, iyiyim, var olun” sözleriyle kendisine destek verenlere seslendi.

İZMİR SÖZLERİ NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Berna Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından “İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!” ifadelerini kullanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ifadeler nedeniyle oyuncu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatmıştı.

7 Ekim’de İstanbul’da gözaltına alınan Laçin, ertesi gün savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, hakimlik tarafından serbest bırakılmıştı.

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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıizzet ulas:

Hadi yine iyisin ucuz yoldan. Vekilliği kaptın.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Yanindayiz

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