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Sarıyer'de otomobil ile taksi çarpıştı, iki araç alev topuna döndü

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Sarıyer'de otomobil ile taksi çarpıştı, iki araç alev topuna döndü
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Sarıyer'de TEM Otoyolu Maslak istikametinde akşam saatlerinde otomobil ile taksinin çarpışması sonucu çıkan yangında iki araç kullanılamaz hale geldi. Sürücüler ve yolcular kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasının ardından, kaza yapan otomobil ile taksi alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Sarıyer mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maslak istikametinde seyir halinde olan otomobil ile taksinin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazanın ardından araçlar aniden alev topuna döndü. Araçta bulunan sürücüler ve yolcular kendilerini hızla dışarı attı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler araçları hızla sardı ve araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Otoyolu kullanan sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yanan araçlar söndürüldü. Yangında 2 araç da kullanılamaz hale geldi. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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