Engelli bireylerin ailelerine müjde! Ankara'nın ilk Nefes Merkezi açıldı

Bakan Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde basın mensupları ve sosyal medya içerik üreticileriyle bir araya geldi. Göktaş, ziyaret kapsamında Nefes Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

ENGELLİ BİREYLERLE SOHBET ETTİ

Basın mensupları ve sosyal medya içerik üreticileriyle merkezi gezen Bakan Göktaş, burada kalan engelli bireylerle sohbet etti. İyilik Var standını da ziyaret eden Göktaş, platformla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ardından iş ve meşguliyet birimindeki el sanatları atölyelerini gezen Göktaş, engelli bireylerin yaptığı ürünleri inceledi.

“30 GÜNE KADAR BIRAKABİLECEKLER”

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

“Ankara’nın ilk Nefes Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Burada engelli ailelerimizin, özellikle ihtiyaç anında çocuklarını bir yıl içerisinde 30 güne kadar bırakabilecekleri bir merkezin açılışını gerçekleştirdik.”

“81 İLİMİZE YAYGINLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ”

Merkezin 24 kişilik kapasiteye sahip olduğunu belirten Göktaş, kadınlar ve erkekler için ayrı birimler oluşturulduğunu aktardı. Göktaş, şöyle devam etti:

“Şu anda ülke genelinde 48 tane açtık. Bir ay içerisinde peyderpey Türkiye genelinde 81 ilimize yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Özellikle engelli ailelerimizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi ameliyat olduğunda, şehir dışına çıktığında veya başına bir şey geldiğinde çocuğumu kısa süreliğine nereye bırakabilirim derken tam da bu ihtiyaca cevap veren bir merkezin Ankara’nın merkezinde de açmış bulunuyoruz.”

779 ENGELLİ BİREYE HİZMET VERİLİYOR

Bakan Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Merkezi’nin 779 engelli bireye hizmet verdiğini kaydetti. Göktaş’ın verdiği bilgiye göre 73 müstakil villadan oluşan yerleşkede rehabilitasyonun yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler de yürütülüyor. Engelli bireyler tasarım ve ahşap atölyelerinde çalışıyor, sportif faaliyetlerle de destekleniyor. Merkezde 53 lisanslı engelli sporcu bulunuyor.

Engelli bireyleri kültür, sanat, tarım ve spora yönlendirmeye önem verdiklerini vurgulayan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde engelli bireylere yönelik birçok adım atıldığını savundu. Göktaş, evde bakım yardımından engelli aylığına, gündüzlü hizmetlerden yatılı kuruluşlara kadar pek çok hizmetin Türkiye genelinde yaygınlaştırıldığını belirtti.

“ONLAR DEVLETİMİZİN EMANETİ”

Merkezde kalan engelli bireylere ücretsiz hizmet verildiğini dile getiren Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Onlar bizim evlatlarımız, devletimizin emaneti. Ama diğer yandan ihtiyaç duyan ailelerimizin de kısa süreli bırakabileceği merkezler var. Dolayısıyla Nefes Merkezi aslında engelli ailelerimizin de ihtiyaçlarına cevap veren çok kıymetli bir hizmet oldu. Eser ve hizmet siyasetimizin yanı sıra özellikle ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanındayız. Büyük Türkiye ailemizde de her bir ferdimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimiz de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun da bir eseri.”

“İYİLİKLERİ GÖRÜNÜR KILMAMIZ ARTIK ELZEM”

Bakan Göktaş, İyilik Var Platformu’nu tüm Türkiye’de yaygınlaştırdıklarını da açıkladı. Platformla hayırseverliği daha görünür kılmayı ve iyiliği ülke geneline yaymayı amaçladıklarını anlatan Göktaş, Türk milletinin dayanışmayı seven ve ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir anlayışa sahip olduğunu ifade etti. Göktaş, “Ancak kötülüğün bu kadar yaygın olduğu bir ortamda iyilikleri de görünür kılmamız artık elzem” dedi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖNÜLLÜ OLUNABİLECEK

Göktaş’ın verdiği bilgiye göre vatandaşlar, platform aracılığıyla e-Devlet üzerinden devlet güvencesiyle gönüllü kaydı yaptırabilecek. Gönüllüler, yeteneklerini engelli bireylere, yaşlılara ve çocuklara hizmet veren merkezlerde değerlendirebilecek. Bakan Göktaş, tüm vatandaşları gönüllü olmaya ve İyilik Var Platformu’na kayıt yaptırmaya davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı