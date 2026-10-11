Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş, yeniden evlenmesinin ardından kendisini eleştiren sanatçının kızı Filiz Çelik’e yanıt verdi. Suçlamaları reddeden Karakaş, Müge Zopun’un evi terk ettiğini belirterek “Yalanları yüzünden eşim Müge Hanım evi terk etti” dedi.
- İbrahim Karakaş, Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik'in suçlamalarını reddetti.
- Karakaş, eşi Müge Zopun'un Çelik'in yalanları yüzünden evi terk ettiğini söyledi.
- Karakaş, Dilber Ay'ın kızlarına Düzce'de 600-700 metrekare içinde beş ev verdiğini belirtti.
2019 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş, yeniden evlenmesinin ardından sanatçının kızı Filiz Çelik ile yaşadığı tartışmaya ilişkin konuştu. Karakaş, Çelik’in açıklamalarını reddederken yeni eşi Müge Zopun’un evi terk ettiğini söyledi.
Estetisyen Müge Zopun ile nikah masasına oturan Karakaş, Dilber Ay’ın ölümünün ardından yaşadığı acıyı yeni eşinin desteğiyle aştığını belirtmişti. Bu sözlere Filiz Çelik’ten sert tepki gelmişti.
FİLİZ ÇELİK’TEN SUÇLAMALAR
Çelik, Karakaş’ın annesinin ölümünden kısa süre sonra otomobilini sattığını ve klip çektiğini öne sürmüştü. Karakaş ile Zopun’un birlikteliğinin yıllar öncesine dayandığını da savunan Çelik, Karakaş’a “Bir yağlı kapı daha buldun” sözleriyle tepki göstermişti.
“YALANLARI YÜZÜNDEN EŞİM EVİ TERK ETTİ”
Suçlamaların ardından açıklama yapan İbrahim Karakaş, “Yalanları yüzünden eşim Müge Hanım evi terk etti” dedi. Karakaş, "Amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum. Ekmek kesilince ne yapacaklarını şaşırdılar herhalde. Dilber Hanım varken vali kebabı yiyorlardı. Yalanları yüzünden eşim Müge Hanım evi terk etti. Öyle kaliteli kadının evi mi yok, gelecek de benim evimde oturacakmış ya! 'Arabayı sattı' diyorlar, mal benim istersem satarım. Dilber Hanım'ın ne malı varmış, ne mülkü varmış, hepsini verdim onlara ben. Düzce'de 600-700 metrakare içinde beş tane ev verdim. Öz babaları yapmadı benim onlara yaptığımı. Dilber Hanım yaşasaydı onları parçalardı. Ama hepsine zehir zıkkım olsun" dedi.