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Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti

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Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
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Megan Fox, özel fotoğraf ve videolarını abonelikle sunacağı bir platforma katıldı. Platformun ortakları arasında da yer alan 40 yaşındaki oyuncunun sayfası, yoğun ilgi nedeniyle çöktü. Fox, erişimin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

  • Megan Fox, özel içeriklerini abonelik üzerinden sunan OnlyFans benzeri Subs platformunda kendi sayfasını açtı.
  • Fox, abonelerine başka yerde bulunmayacak fotoğraf ve videoların yanı sıra telefonuyla çektiği görüntüleri de sunacağını duyurdu.
  • OnlyFans'ın kurucu ortaklarından Tim Stokely ile iş birliği yapan Fox, Subs'ın ortakları arasına katıldı.

Hollywood yıldızı Megan Fox, özel içeriklerini hayranlarına abonelik üzerinden sunmaya başladı. Dört çocuk annesi 40 yaşındaki oyuncu, OnlyFans benzeri bir sistemle çalışan Subs platformunda kendi sayfasını açtı.

Fox, abonelerine başka yerde bulunmayacak fotoğraf ve videoların yanı sıra telefonuyla çektiği görüntüleri de sunacağını duyurdu. Sayfada oyuncuya doğrudan mesaj gönderme imkanı da bulunuyor.

İÇERİK ÜRETECEĞİ PLATFORMA ORTAK OLDU

Megan Fox, yeni girişimde içerik üretmenin yanında ortak olarak da yer aldı. OnlyFans’ın kurucu ortaklarından Tim Stokely ile iş birliği yapan oyuncu, Subs’ın ortakları arasına katıldı.

Fox, sayfasının açılışı için fotoğrafçı Cibelle Levi’nin objektifinin karşısına geçti. Oyuncunun tanıtım çekimlerinden fotoğrafları abonelik sayfasında yer aldı.

YOĞUN İLGİ NEDENİYLE ERİŞİM SORUNU YAŞANDI

Sayfanın açılmasının ardından ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle erişimde aksaklıklar yaşandı. Megan Fox da Instagram hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerinin yoğun ilgisinin siteyi tekrar tekrar çökerttiğini belirtti.

Oyuncu, sayfanın yeniden erişime açılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

bizene bundan boş beleş haberler yapmayın

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıCeyhun Varli:

haber sitesi bir habere değer atfederken boş beleş olup olmayacağına bakmaz. tıklanıp tıklanmayacağına bakar. habere tıkladın mı tıkladın. laga luga yapma

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıertan ertan:

Haber diye yayınladığınız ve bol bol açık saçık koyduğunuz fotoğraflar sayesinde ülke ne hale geldi. Edep yahu edep. Ülkemin ahlak dengesi ile oynuyorsunuz yeter artık.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıZargana Necmi:

Genel yayın yönetmeni kapalı dini bütün bir teyzemiz ne diyorsun sen ya :S

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıO Z:

Özel görüntülerini ikim

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıFatih sarıtaş:

editör bundan bizene saçma bi haber haber bulamıyorsunuz millet kıçını açmış bizene bundan

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