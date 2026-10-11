Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu olmaya devam ederken, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

''ARDA TURAN İSTANBUL'A GELDİ'' İDDİASI

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ın A Milli Takım teknik direktörlüğü için TFF ile görüşmek üzere İstanbul'a geldiği öne sürüldü. İddialara göre; Cuma akşamı Ukrayna Premier Ligi'nde Veres'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Shakhtar Donetsk'in teknik patronu Arda Turan, karşılaşmanın hemen ardından uçakla İstanbul'a indi. Genç teknik adamın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelerek milli takımın başına geçme ihtimalini değerlendireceği ifade edildi.

UKRAYNA PERFORMANSI

Eyüpspor'daki başarılı performansının ardından Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in başına geçen 39 yaşındaki çalıştırıcı, takımıyla şu ana kadar 61 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 40 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Turan, maç başına 2,16 puan ortalaması yakalayarak dikkat çeken bir grafik sergiledi.