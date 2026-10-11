Haberler

Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı Haber Videosunu İzle
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sultanbeyli'de, trafik cezası nedeniyle intihar girişiminde bulunan sürücü, aracının geri verilmeyeceğini söyleyerek bulunduğu yerden inmeyi reddetti. Sürücüyü ikna etmeye çalışan kişinin küfürlü ifadeler kullanması ve "Eğer ikna olmazsan gelir bir daha atlarsın" sözleri dikkat çekti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, iddiaya göre kendisine trafik cezası yazılan bir sürücü intihar girişiminde bulundu. Aracının geri verilmeyeceğini düşünen sürücü, bulunduğu yerden inmeyi reddederken kendisini ikna etmeye çalışan bir kişiyle arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"ARABAYI VERMEYECEKLER, KANDIRIYORLAR"

Sürücünün bulunduğu yerden inmesini isteyen kişi, aracının yerinde durduğunu söyleyerek kendisini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak sürücü, "Arabayı vermeyecekler, kandırıyorlar" diyerek ikna olmadı.

İKNA ETMEYE ÇALIŞIRKEN KÜFÜRLER SAVURDU

Sürücüyü ikna etmeye çalışan kişi, konuşma sırasında sinirlenerek küfürlü ifadeler kullandı. "Araban orada duruyor, gelsene" diyerek sürücünün aşağı inmesini isteyen kişinin, "Eğer ikna olmazsan gelir bir daha atlarsın" sözleri de kameraya yansıdı.

Yaşanan gergin anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın nasıl sonuçlandığına ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı

Jandarmayı harekete geçiren görüntü!
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık

Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi şok!
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvedat cici:

Durum Bu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakemin üzerine yürüdüler! Olaylı maçta kazanan Real Madrid

Gol attı, saniyeler sonra kabusu yaşadı! Arda'nın oynadığı maçta olay
Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Berna Laçin'den ilk poz
TFF'de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha

TFF'de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha
Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Sonsuza kadar mahrem kalacak

Atilla Taş'ın eski damadı: Sonsuza kadar mahrem kalacak
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti

Ünlü oyuncu özel görüntülerini abonelere açtı! Site çöktü
Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı

Ayakkabı devi mağazalarını kapatıyor
Pentagon, İran'a karşı saldırılarda ölen ABD askeri sayısını 21'e yükseltti

İran'a saldırıların faturası ağırlaşıyor! Trump'ın başını ağrıtacak