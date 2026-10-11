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Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

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Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı
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Oyuncu Derya Pınar Ak, temmuz ayında birlikteliğini duyurduğu Muammer Akmeşe ile yeni fotoğrafını yayımladı. Sevgilisinin kendisini öptüğü kareyi takipçilerine sunan Ak, özel hayatındaki mutluluğu gözler önüne serdi.

“Sultana” filmi ve “Çirkin” dizisindeki rolleriyle tanınan oyuncu Derya Pınar Ak, bu kez özel hayatından bir kareyle dikkat çekti. Ak, sevgilisi Muammer Akmeşe ile çekilen yeni fotoğrafını Instagram hesabında yayımladı.

Fotoğrafta Akmeşe’nin oyuncuyu öptüğü anlar yer aldı. Birlikte geçirdikleri zamandan bu kareyi takipçilerine gösteren Ak, ilişkisini duyurmasının ardından sevgilisiyle yeni bir fotoğrafını daha albümüne ekledi.

İLİŞKİSİNİ TEMMUZ AYINDA DUYURDU

Derya Pınar Ak, Muammer Akmeşe ile birlikteliğini temmuz ayında kamuoyuna duyurmuştu. Oyuncunun o dönemde yayımladığı birlikte çekilmiş fotoğrafla aşkı ortaya çıkmıştı.

Ak, son karesiyle de sevgilisiyle romantik anlarını gözler önüne serdi. Oyuncu, fotoğrafına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

muhafazakar olduğunu iddia eden bir sitesiniz içinde erotizm kokan gençlere kötü örnek teşkil eden haberler yayınlamaktaki amacınız ne zaten ortalıkta yeterince kötü örnek var.

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Haber YorumlarıAllahın kulu:

Hadi onlar hayasızlıgin daniskasıni yapıyor siz neden yayınlıyorsunuz

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Haber Yorumlarıertan ertan:

Bu haber mi, bu kimi ilgilendiriyor, saçma sapan şeyler yayınlıyorsunuz, toplumun ahlaki değerleri ile oynuyorsunuz.

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Haber YorumlarıBülent Sanal:

paylaşınca ne oluyor

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