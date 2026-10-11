Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

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“Sultana” filmi ve “Çirkin” dizisindeki rolleriyle tanınan oyuncu Derya Pınar Ak, bu kez özel hayatından bir kareyle dikkat çekti. Ak, sevgilisi Muammer Akmeşe ile çekilen yeni fotoğrafını Instagram hesabında yayımladı.

Fotoğrafta Akmeşe’nin oyuncuyu öptüğü anlar yer aldı. Birlikte geçirdikleri zamandan bu kareyi takipçilerine gösteren Ak, ilişkisini duyurmasının ardından sevgilisiyle yeni bir fotoğrafını daha albümüne ekledi.

İLİŞKİSİNİ TEMMUZ AYINDA DUYURDU

Derya Pınar Ak, Muammer Akmeşe ile birlikteliğini temmuz ayında kamuoyuna duyurmuştu. Oyuncunun o dönemde yayımladığı birlikte çekilmiş fotoğrafla aşkı ortaya çıkmıştı.

Ak, son karesiyle de sevgilisiyle romantik anlarını gözler önüne serdi. Oyuncu, fotoğrafına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.