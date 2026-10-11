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Cibuti açıklarında göçmen teknesi battı! 109 kişi öldü, 116 kişi kayboldu

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Cibuti açıklarında göçmen teknesi battı! 109 kişi öldü, 116 kişi kayboldu
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Cibuti açıklarında 305 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu 15'i çocuk 109 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi kayboldu. Yemen'e gitmek üzere yola çıkan tekneden 80 kişi sağ kurtarılırken kurtulanların tamamının Etiyopya vatandaşı olduğu açıklandı.

  • Cibuti'den Yemen'e giden 305 düzensiz göçmeni taşıyan tekne, 8-9 Ekim gecesi Obock kentinin kuzeyindeki Guhere açıklarında battı.
  • Kazada 109 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi kayboldu ve 80 kişi sağ kurtarıldı.
  • Hayatını kaybedenler arasında 9'u kız, 6'sı erkek olmak üzere 15 çocuk bulunuyor.

Cibuti'den Yemen'e gitmek üzere yola çıkan 305 düzensiz göçmeni taşıyan tekne, 8-9 Ekim gecesi Obock kentinin kuzeyindeki Guhere açıklarında battı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), faciada 109 kişinin yaşamını yitirdiğini, 116 kişinin ise kaybolduğunu duyurdu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN 15'İ ÇOCUK

Teknenin batmasının ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında 109 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenler arasında 9'u kız, 6'sı erkek olmak üzere 15 çocuğun bulunduğu açıklandı.

Denizden çıkarılan cenazelerin 52'sinin erkeklere, 42'sinin ise kadınlara ait olduğu belirtildi.

80 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Faciadan 80 kişinin sağ kurtulduğu ve kurtarılanların tamamının Etiyopya vatandaşı olduğu bildirildi.

IOM'nin Obock Göçmen Müdahale Merkezi'nde kazadan kurtulan 64 kişiye barınma, gıda, sağlık ve psikososyal destek sağlandı.

Cibuti makamlarının denizde kaybolan 116 kişiye ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

GÖÇ ROTASINDA CAN KAYIPLARI ARTIYOR

IOM Cibuti Misyon Şefi Alexandre Coissac, facianın ardından yerel makamlarla koordinasyon içinde acil yardım çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı.

Coissac, yaşanan can kayıplarının Afrika Boynuzu'ndan Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışan göçmenlerin karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

2025 YILINDA 900'DEN FAZLA GÖÇMEN ÖLDÜ VEYA KAYBOLDU

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, 2025 yılında Doğu Göç Rotası üzerinde 900'den fazla göçmen hayatını kaybetti veya kayboldu. Aynı rota üzerinde Mart 2026'da meydana gelen bir başka tekne kazasında ise 9 kişi yaşamını yitirirken 45 kişi kaybolmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

Allah büyük bu mazlumların ahı hepimizden çıkacak

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Haber Yorumlarıkoru hayat:

balıklara ziyafet çıktı desene....

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Haber YorumlarıAyhan Murat:

Allah kimseyi vatanından yurdundan etmesin

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Haber YorumlarıHeisenberg:

short vidolarındaki cinselliği biraz azaltın

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Haber YorumlarıHeisenberg:

shorts videolarının yarısı çıplaklık ve cinsellik üzerine vidalar paylaşıyorsunuz. kim hazırlıyorsa Allah aşkına düzeltin biraz.

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