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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde patenli 2 çocuk, seyir halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak ilerledi. Trafikteki sürücüleri zor durumda bıraktığı öne sürülen çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayapınar’da patenli 2 çocuğun seyir halindeki kamyonete tutunarak yaptığı yolculuk, görenleri korkuttu. Yürekleri ağza getiren anlar, trafikteki bir araç sürücüsü tarafından anbean kaydedildi.

KAMYONETİN ARKASINA TUTUNDULAR

Kayapınar Caddesi’nde dün akşam saatlerinde patenli 2 çocuk, seyir halindeki bir kamyonetin arkasına tutundu. Çocuklar, bu şekilde trafikte bir süre ilerledi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Trafikteki sürücüleri zor durumda bıraktığı ileri sürülen çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocukların tehlikeli yolculuğu, o anlarda bölgede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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