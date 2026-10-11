Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerledilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde patenli 2 çocuk, seyir halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak ilerledi. Trafikteki sürücüleri zor durumda bıraktığı öne sürülen çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kayapınar’da patenli 2 çocuğun seyir halindeki kamyonete tutunarak yaptığı yolculuk, görenleri korkuttu. Yürekleri ağza getiren anlar, trafikteki bir araç sürücüsü tarafından anbean kaydedildi.
KAMYONETİN ARKASINA TUTUNDULAR
Kayapınar Caddesi’nde dün akşam saatlerinde patenli 2 çocuk, seyir halindeki bir kamyonetin arkasına tutundu. Çocuklar, bu şekilde trafikte bir süre ilerledi.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Trafikteki sürücüleri zor durumda bıraktığı ileri sürülen çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocukların tehlikeli yolculuğu, o anlarda bölgede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı