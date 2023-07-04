Bahçeli: "Türk Milleti İsveç'in Şu Hal ve Görünümüyle NATO'ya Girişine Sıcak ve Sempatik Bakmamaktadır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ülkemizin İsveç hakkında vereceği kararın milli çıkar ve haklarımızla örtüşeceğinden emin olmakla birlikte; samimi, ikna edici söz ve adımlara karşı hükümetin alacağı pozisyonun yanında olacağımızın şüphesiz güvencesini şimdiden paylaşıyorum. Türk milleti İsveç’in şu hal ve görünümüyle NATO’ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır. Geçen hafta Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Türkiye aleyhine kabul edilen çirkin ve FETÖ güzellemesi yapan rapor ise hükümsüzdür, hayasızdır, bizim nazarımızda da yok hükmündedir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizin İsveç hakkında vereceği kararın milli çıkar ve haklarımızla örtüşeceğinden emin olmakla birlikte; samimi, ikna edici söz ve adımlara karşı hükümetin alacağı pozisyonun yanında olacağımızın şüphesiz güvencesini şimdiden paylaşıyorum. Türk milleti İsveç'in şu hal ve görünümüyle NATO'ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır. Geçen hafta Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye aleyhine kabul edilen çirkin ve FETÖ güzellemesi yapan rapor ise hükümsüzdür, hayasızdır, bizim nazarımızda da yok hükmündedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM grup toplantısında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, özetle şunları söyledi:

"İSLAMİYET CİHADI EMREDERKEN HAKSIZ BİR SAVAŞI DESTEKLEMEKTEN BÜTÜNÜYLE UZAKTIR"

"İslamiyet cihadı emrederken haksız bir savaşı desteklemekten bütünüyle uzaktır. Yani beka düzeyinde bir tehdit ve tecavüz olmadıkça cihada kuşkusuz ruhsat yoktur. 9 asır boyunca doğu ile batı arasındaki diyalog ve ilişkilerin boyutunu dini ve kültürel değerler tayin etmiş, çatışmaların ve kutuplaşmaların ekseni bu kapsamda şekillenmiştir. Batıda Müslüman denildiğinde akla ilk gelen Türkler olmuştur. Çünkü Türk milleti İslamiyet'in mukaddes emanetlerini soylu mizacıyla her zaman muhafaza, ihtiyaç hasıl olduğunda da canı ve kanı pahasına müdafaa etmesini bilmiştir. Bu itibarla cihana vurulan Türk mührü dile gelse duyulacak çığlık kadar hür olan hakikat şudur; Allah tektir, ordusu da Türk'tür.

Sistematik ve simetrik şekilde ilerletilen bir bakıma hastalık derecesine evrilen İslamofobi bir defa insan haklarıyla; insani ve vicdani ölçülerle bağdaşmadığı gibi beşeriyetin huzur ve güvenlik arayışlarını da korkutucu oranda tehdit etmektedir. Kurban Bayramı'nın birinci günü İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami önünde Kuran'ı Kerim yakılması, bu vandallığın himaye edilmesi hem inancımıza hakaret hem de insanlık değerlerine ihanettir. Kuran okumak ilahi bir nasip ve nimet; yakmak ise namertlik ve soysuzluktur. Bu nefret suçu maiyetindeki provokasyonu Irak asıllı malum meczubun tek başına planlayıp hayata geçirmesini düşünmek pek tabi hayatın ve hadiselerin olağan akışına bütünüyle aykırıdır

"KUR'AN-I YAKMAK İFADE VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ"

İsveç'in NATO'ya katılım müzakerelerinin yapıldığı 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya'nın başkentinde NATO zirvesinin toplanmasıyla ilgili sıcak gelişmelerin olduğu bir dönemde vuku bulan alçak eylem her yönüyle kuşku vericidir. Kur'an-ı yakmak ifade ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Barbarlığın özgürlüğü olamaz. Özgürlük başkasına zarar vermeyen bir şeyi yapma hakkıdır. Şunu ikazla hatırlatırım ki; Kuran'ı Kerim bir kağıt parçası değil, Allah'ın yer yüzüne indirilmiş nuru, akıl sahibi inananların düşünmeleri, anlamaları ve ders almaları için lütfedilmiş saadet, selamet, hidayet ve hikmet surudur. Tüm dünya ateşe verilse bile yüce kitabımızın kelam ve manası ile tutuşması ilahi hükümlerinin yanıp kül olması asla ve kata mümkün değildir. Kuran yakan kendini yakmıştır. Kuran yakanda cehennemin dibini boylamıştır.

Batı karanlıklar içinde çırpınırken; İslamiyet'in saçtığı aydınlık sayesinde ilim ile din, akıl ile iman, madde ile ruh, dünya ile ahiret arasında tam bir ahenk sağlanmış Kuran'ı Kerim'de de en büyük mucize olarak nüzul etmişti. Türk milleti her zaman inançlara ve insan haklarına riayet etmiş, saygılı davranmıştır. İsveç'te iki de bir hassasiyetlerimizi kanatan, inanç haysiyetimizi kaşıyan, nitelikleri ifrat ve tefrit noktasını dahi geçmiş tahammülsüzlükleri lanetliyor, kitabullaha uzanan mundar ellerin günü geldiğinde kırılacağına yürekten inanıyorum.

"TÜRK SİYASETİNDE FAAL HALDE BULUNAN HER PARTİNİN BİRİNCİL KAYNAĞI TÜRK MİLLETİ, AİDİYETİ DE TÜRKİYE'DİR"

İnsandan başlayarak siyasal ve toplumsal hayata varıncaya kadar Türk ve Türkiye yüz yılı hedefleri çerçevesinde tazelenmeye, yenilenmeye, başkalaşmadan değişime geldiğimiz bu aşamada stratejik bir ihtiyaç olduğu açıktır. Demokratik ve siyasal normalleşme dinamiklerinin müessir derecede tedarik ve tezahürü amacıyla siyasi partilerin durum muhasebesi yaparak; mevcut fikri pozisyon ve programlarını gözden geçirmeleri, nerede durduklarını insana, millete ve dünyaya hangi zaviyeden baktıklarını teyit gerekirse tadil etmelerinde yarar vardır.

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunun 4'üncü maddesi, 'Siyasi Partilerin Vazgeçilmezliği ve Niteliği' üzerine amir hükümdür. Nitekim siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bununla birlikte siyasi partilerin kuruluşu, organlarının seçimi, işleyişi, faaliyetleri ve kararları Anayasa'da nitelikleri belirtilen demokrasi esaslarına aykırı olamayacaktır. Anayasa'nın 69'uncu maddesi de siyasi partilerin uyması gereken esasları içermektedir.

Anayasa'nın 68'inci maddesinin 4'üncü fıkrasındaki vurgu ise çok nettir. Buna göre; 'Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.'

Anayasa'nın 69'uncu maddesinde de bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68'inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararının verileceği bariz olarak ifade edilmiştir. Buradan çıkardığımız sonuç şudur: Türk siyasetinde faal halde bulunan her partinin birincil kaynağı Türk milleti, aidiyeti de Türkiye'dir. Demem odur ki, her parti Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir. Suç ve suçluyu övmek, ihanete ve melanete çanak tutmak siyasetin değil doğrudan doğruya hukukun konusudur.

"SİYASİ PARTİLER ANAYASA VE KANUNLARA UYGUN FAALİYET GÖSTERMEK ZORUNDADIR"

Genel merkezi Ankara'da olup, genel emri yabancı başkentlerden alan bir partinin demokrasiye, millete ve insana şerefli hizmetinden bahsedilemeyecektir. Milletin hak ve çıkarlarını gözetmeyen, devletin egemenlik ve hükümranlık iradesini savunmayan, düşmana ganimet olmaktan utanmayan, terör örgütlerinin ve küresel emperyalizmin kullanıma girmekten gocunmayan siyasi partilere demokraside yer olmamalıdır. Ülke sınırları çerçevesinde milli ve manevi ortak paydada buluşmak her partinin seçimlik bir hakkı değil, siyasi namus görevidir. Hem milli iradeye dayanıp hem milli iradeyi yıkmayı amaçlamak hem hazineden para yardımı alıp hem de aldığı parayı düşmana havale etmek siyasi ve hukuki şeref kaybıdır. Bu kapsamda siyasi partiler Anayasa ve kanunlara uygun faaliyet göstermek zorundadır.

Mehmetlerimize kurşun sıkan hainleri arkalamak suçtur. Ölen teröristlere taziyeler yayımlamak suçtur. Bir televizyon kanalında bebek katilini övmek, çok kitap okuduğundan bahisle filozof mertebesine çıkarmak, bununla yetinmeyip hak gaspına uğradığını iddia etmek suçtur, bu suça montaj diyerek destek çıkmak katmerli suçtur. Siyasi partilerin kuruluş, program, faaliyet ve hedefleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesiyle, Anayasa'nın ilk maddesiyle çelişemez, çatışamaz, ters düşemez. Tam tersi fiiller Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sahasına ve müteakiben de Anayasa Mahkemesi'nin görev alanına girecektir.

"ANAYASA MAHKEMESİ KANDİL'İN DÜZMECE MAHKEMESİ, ZİLLETİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR, ASLA DA OLAMAYACAKTIR"

Anayasa Mahkemesi Kandil'in düzmece mahkemesi, zilletin arka bahçesi değildir, asla da olamayacaktır. Eğer adalet suçluyu aklama gayesi güderse, eğer adalet ihaneti biberonla beslerse orada adalet batmış demektir. Adalet ve hukuk demek devlet demektir. Devlet giderse vatan gitmiş olacaktır. Bazı mihrakların sinsi, gizli ve potansiyel maksatları da işte budur. Anayasa'nın 6'ncı maddesine göre, hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacaktır. Anayasa Mahkemesi PKK terör örgütünü aklama, temize çıkarma, hunhar eylemlerini ibra makamı değildir. Aynı husus siyasi partiler için de geçerlidir.

Siyasi kaygı ve gayelerle yanlışa yanlış diyemeyen, doğrunun hakkını telaffuz edemeyen, irtibat ve ilişki ağlarını millete rağmen tayin eden partilerin hukuk devletinin yegane tehdidi haline dönüşecekleri ortadadır. Siyasetlerini insana değil de ihanetin hizmetine koşanların evrensel hukuk kaidelerine sığınarak meşruiyet sağlamaları bile söz konusu değildir. Ankara başkentimizdir. Dünyayı Türkçe okuma ve kavrama dirayeti öncelikle Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısına riayetle mümkündür. Suça bulaşmakla, suçluyu müdafaa etmekle hiçbir demokratik ve gelişmişlik mevkiine erişilemeyecektir.

Bugün siyasi hayatımızda yer bulan her renk, her fikir ve her ideolojiden partinin tarih, millet ve gelecek nesiller nezdinde şayet dikkatlice analiz ederlerse ertelenemez sorumlulukları vardır ve bilinmektedir. Partilerin, katılsak da katılmasak da Türkiye'nin sınırları içerisinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü yaralamayan her söz ve eylemine saygımız olacaktır. Dış işgal cephesine teşne olmak, omuz vermek, el uzatmak, selam çakmak, çıkar lobilerinin oyuncağı haline gelmek hiçbir partiye bir şey kazandırmayacak, siyasi kültürümüze de değer katmayacaktır.

"TÜRKİYE'Yİ DE SÖMÜRGE VASITASI GÖREN BİR ZİHNİYET KARANLIKTIR, MİLLİ GÜVENLİK İÇİN TEHDİTTİR"

İnsanı müşteri, siyaseti çıkarların ikmali, Türkiye'yi de sömürge vasıtası gören bir zihniyet karanlıktır, milli güvenlik için tehdittir. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin arifesinde siyasi ahlak ve temizliğinin tehiri artık imkansızdır. Mesele ne kadar oy aldığımız, kaç milletvekiline sahip olduğumuz meselesi değildir. Mesele vatandır, millettir, devlettir, istiklaldir, istikbaldir. Bu nedenle samimiyetini ve ahlaki seviyesini siyasi ilişkilerine aynen yansıtmış, adalet ve hukuk ilkelerini ön şartsız hazmetmiş, dünyada tek ses, tek nefes olabilmeyi becermiş partilerden mürekkep bir siyaset yapısının el birliğiyle inşası ve ihyası önümüzdeki en acil gündem konusu olmalıdır.

Hazırlanacak yeni anayasada bu hususa önemle yer verilmelidir. Partilerin kumanda odası zalimlerin denetimde olmamalıdır. Küresel emperyalizme bedeli mukabilince ajanlık ve acentelik yapmak; dışarıdan sufle almak, talimat listelerine boyun eğmek hiçbir kitaba sığmayacak, hiçbir değerle bağdaşmayacak teslimiyetçiliktir. Türkiye'nin geleceğini teslimiyetçilik değil milletimizin şaşmaz irade gücü, tartışılmaz hükmü şahsiyeti belirleyecektir.

"RUSYA'DAN FRANSA'YA, İSVEÇ'TEN BELÇİKA'YA, KOSOVA'DAN İSVİÇRE'YE KADAR KARMAŞIK GELİŞMELERE ŞAHİT OLUYORUZ"

Rusya'dan Fransa'ya, İsveç'ten Belçika'ya, Kosova'dan İsviçre'ye kadar karmaşık gelişmelere şahit oluyoruz. Rusya'da 23 Haziran 2023 tarihinde paralı asker gurubu Vagner'in başını çektiği silahlı kalkışma, bir müddet sonra uzlaşmayla sonuçlanmış, bu ülke üç-beş gün içinde iç güvenliğini sağlamıştır. Biz her devletin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı duyarız. Aynı tavır ve tutumu muhataplarımızdan da kararlılıkla bekleriz. İki taraflı oynanan Rus ruleti tansiyonu yükseltmiş, fakat nihayetinde aklı selim galip gelerek eller tetikten çekilmiş ve sağduyu hakim olmuştur. Her ülkenin huzur, barış, istikrar ve güven içinde var oluşu temel tezimiz ve tercihimizdir.

Bölgemizde yaşanan veya yaşanacak her kaosun bedeli öngörülemez badirelerin kilitli kapılarını açacaktır. Bu kapsamda Türkiye, Rusya'nın içine düştüğü girdap karşısında soğukkanlı yaklaşmış, bu ülkenin istikrarını desteklemekle birlikte dayanışma mesajlarını paylaşmış, komşuluk hukukunun doğasına müzahir hareket etmiştir. Rusya'nın Vagner sorunu hararetle konuşuluyorken, Fransa'da geçtiğimiz cumartesi günü patlak veren olaylar bir anda tüm dikkatleri Avrupa'ya çevirmiştir.

"BİRİKMİŞ VE BİLENMİŞ GETTO ENERJİSİ SOSYAL PATLAMAYLA AÇIĞA ÇIKMIŞTIR"

Cezayir kökenli 17 yaşındaki bir gencin dur ihtarına uymadığından polis tarafından vurularak öldürülmesi Fransa'da yaygın protestolara yol açmıştır. Söz konusu protestolar Belçika ve İsviçre'ye de sıçramıştır. Fransa dipsiz tartışmalara gömülmüş, yağma olayları baş göstermiş, toplumsal gerginlikler sertleşmiş, sokaklar karışmış, göstericilerle polisler çatışmıştır. Dünyanın acıklı ve acilen çözülmesi gereken göç sorunu, buna eşlik eden ırkçılık ve yabancı düşmanlığı aslında Fransa'nın içine düştüğü krizin ana yatağı olmuştur.

Birikmiş ve bilenmiş getto enerjisi sosyal patlamayla açığa çıkmıştır. Fransa, sömürge geçmişiyle ve varoşları dışlayan insafsız politikalarıyla yüzleşmelidir. Küresel vicdan insani trajediler karşısında devamlı bahaneler üretmektedir. Uluslararası hukuk ayaklar altındayken, insani değer ve emanetler maalesef yok sayılmaktadır. 17 maddeden oluşan Fransız Devrimi İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi herkesin dilinde olsa da gerçek manada bilen, uyan ve uygulayan yoktur. Sınır aşan göç olgusu tüm ülkeler için çetin ve çetrefilli bir sınavdır.

"MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ OLARAK GÖÇ SORUNUNUN İDRAKİNDEYİZ"

Yerini yurdunu bırakıp, baskı ve zulümden kaçan on binlerce insan ya bir sınır hattında ya dalgalı bir deniz ortasında ya da gittikleri bir ülkede reva görülen kötü muamelelerle eziyet görmekte, perişanlık çekmekte, en kötüsü de hayatlarını kaybetmektedir. Sınır aşan göç sorunu çok nazik bir konudur. Önyargılardan uzak bir şekilde ele alınmalı, adalet ve hakkaniyet üzerine bina edilmeli; adil paylaşım, eşit sorumluluk, çözüm odaklı, insaf ve izan temelinde bu ağırlaşan meseleye kafa yorulmalıdır. Şişme bir bota üst üste doluşan ya da uzun bir yola ilk adımı atarak hayalini kurdukları bir hayata ulaşmak isteyen biçarelerin yürek yaralayan hallerini sonu felaketle bitecek bir korku filmi gibi izlemek her ülke için bir vebaldir.

Göç olgusu elbette siyasetin konusu olmalıdır. Ancak istismar ve tahrikleriyle bu konuyu asıl mecrasından saptırmak ve siyasi rant devşirmek gayesi güdenlerin iyi niyetli olmadığı gibi samimi olmadıkları da ayan beyan ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak göç sorununun idrakindeyiz. Düzensiz göçün istila olduğunu sürekli olarak vurguladık. Anadolu coğrafyasındaki demografik gelecek ve güvenliğimizi titizlikle düşünmek, telaşa kapılmadan tedbir geliştirmek, taşkınlıklara prim vermeden de tetikte olmak durumundayız. Sınır aşan göç meselesiyle ilgili politika, hedef ve görüşlerimiz iki cilt halinde 2018 yılında hazırlanmış, daha sonra da güncellenmiş AR-GE çalışmalarımızla hayata geçirdik. Herkes susuyorken göç konusu üzerinde konuşuyorduk. Herkes duruyorken göç konusuyla meşgul oluyorduk. Sabah geleni akşam göndereceğim diyenler ipe un seren, suya yazı yazan aymazlar ve şaşkınlardır. Göç konusu ile ilgili proje hazırlamak her babayiğidin harcı da değildir.

"TÜRKİYE BU YÜKÜN ALTINDAN ALLAH'IN İZNİYLE KALKACAKTIR"

Milliyetçi Hareket Partisi olarak çalışmalarımızı kamuoyuyla, ilgili devlet kurumlarıyla, üniversitelerle, medyayla ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştık. Türkiye bu yükün altından Allah'ın izniyle kalkacaktır. Ganimet avına çıkanlar da elleri boş dönmeye mahkum olacaklardır. Türkiye'de mülteci veya göçmen değil, adı üstünde geçici koruma statüsünde bulunan sığınmacılar vardır ve bunların sayılarını 13 milyon diye açıklamak kuyruklu yalandır. Düzensiz göç ile tavizsiz mücadele devam etmektedir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşleri bu kapsamdaki siyasetimizin ana fikir ve felsefesidir. Fransa'daki olayların Türkiye'ye sirayet etme ihtimalinden bahsedenlerin, Bursa'nın Mudanya ve Kocaeli'nin Dilovası ilçelerinde provokasyon çetelesi tutanların ateşle oynadıklarını, buna izin verilmemesi gerektiğini buradan bildirmek istiyorum.

Türkiye'yi tahrik ve taciz kıskacına alıp iç huzursuzluğa hapsetmek için fırsat kollayanlara müsamaha gösterilmemelidir. Türkiye Fransa'ya benzemez, Türkiye onun bunun kirli emeliyle kaosa çekilemez. Herkes aklını başına alsın. Devlet, millet ve vatan üstünde kazı yaptırmayız. Yabancı istihbarat örgütlerine piyonluk yapanlara göz açtırmayız. Göç konusu insanlık sorunudur. Ancak ve ancak insanlığın müşterek ve müspet girişimiyle, tek yanlı değil külfetin eşit dağıtımıyla üstesinden gelinecektir. Hepsinden mühimi göçe neden olan şiddet ve karanlığın önlenmesiyle, insana yaraşır hak, hukuk ve kazanımların tesisiyle kontrolsüz insan akının durması mümkün olabilecektir. Palavraya yer ve gerek yoktur. Boşa sallayıp dolu tutmanın ahlaki kalıcılığı ve kapsayıcılığı olmayacak, olamayacaktır.

"BİZ KÖTÜNÜN VE KÖTÜLÜĞÜN SONUNA KADAR DA KARŞISINDAYIZ, HİÇ SARSILMADAN VE YERİMİZDEN SAPMADAN KARŞISINDA OLACAĞIZ"

Göç konusunu asıl bağlamından koparıp cepheleşmeyi körüklemek, cebelleşecek öteki yaratmak, yapay düşman imal etmek insanlık onuruna ve özellikle ülkemize yapılacak en dehşet verici kötülüktür. Biz kötünün ve kötülüğün sonuna kadar da karşısındayız, hiç sarsılmadan ve yerimizden sapmadan karşısında olacağız. Fransa'daki sancılı gelişmelerin sükünete kavuşmasını ümit etmenin yanında, Türk ve İslam düşmanlığını körüklememesi samimi beklentim ve temennimdir. Hangi coğrafya veya ülke olursa olsun sokak aralarının izbelikleri, kamu malına zarar veren şiddet eylemleri ve kanunsuz gösteriler meşru hak arama aracı olmamalı ve kesinlikle de tasvip edilmemelidir.

İsveç'in NATO'ya dahil olma süreci oldukça karmaşık ve gelgitlidir. Bu ülkenin üyelik durumu önce 6 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarının katılacağı ve Brüksel'de yapılacak bir toplantıda görüşülecektir. Ardından 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya'nın başkentinde toplanacak NATO Zirvesi'nde değerlendirilecektir. İsveç hükümetinin, terörle mücadele yasasında yaptığı değişiklik 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen, Türkiye'nin iadesini talep ettiği PKK'lı ve FETÖ'cü hainler henüz teslim edilmemiştir.

"TÜRK MİLLETİ İSVEÇ'İN ŞU HAL VE GÖRÜNÜMÜYLE NATO'YA GİRİŞİNE SICAK VE SEMPATİK BAKMAMAKTADIR"

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesi de bir başka skandal olarak karşımızdadır. Litvanya Zirvesi'nde, NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana hazırladığı en kapsamlı bölgesel savunma planı da ele alınacaktır. Türkiye'nin bu planla ilgili hazırlanan haritalardaki bazı coğrafi tanım ve konumlar çerçevesinde itirazları vardır ve haklılığımız barizdir. Ülkemizin İsveç hakkında vereceği kararın milli çıkar ve haklarımızla örtüşeceğinden emin olmakla birlikte; samimi, ikna edici söz ve adımlara karşı hükümetin alacağı pozisyonun yanında olacağımızın şüphesiz güvencesini şimdiden paylaşıyorum.

Türk milleti İsveç'in şu hal ve görünümüyle NATO'ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır. Geçen hafta Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye aleyhine kabul edilen çirkin ve FETÖ güzellemesi yapan rapor ise hükümsüzdür, hayasızdır, bizim nazarımızda da yok hükmündedir."