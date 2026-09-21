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TOKİ borcu olanlara yüzde 25 indirim! Başvurular 22 Eylül'de başlıyor, 228 bin alıcı yararlanabilecek

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TOKİ borcu olanlara yüzde 25 indirim! Başvurular 22 Eylül'de başlıyor, 228 bin alıcı yararlanabilecek
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TOKİ, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası düzenliyor. Borcunu peşin ödeyip tapusunu almak isteyen alıcılar, 22 Eylül - 19 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Toplamda 228 bin alıcının yararlanabileceği kampanya, geri ödeme taksitleri en geç 2025 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanları kapsıyor.

  • TOKİ, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası düzenliyor.
  • Kampanyadan yararlanmak isteyenler 22 Eylül - 19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvurabilecek.
  • Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması öngörülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası düzenliyor.

Kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerinin tamamını kapatmaları halinde yüzde 25 oranında indirimden yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 22 Eylül - 19 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabilmesi öngörülüyor.

BORCUN TAMAMINI KAPATAMAYANLAR DA YARARLANABİLECEK

TOKİ, borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak kişilerin de kampanyadan yararlanabileceğini bildirdi. Borcun tamamını kapatamayacak alıcılar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödeme üzerinden kampanyadan kısmi olarak faydalanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül - 19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvurabilecek. Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenebilecek.

12 TAKSİTİ KALANLAR KAPSAM DIŞINDA

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2025 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Alıcıların başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

BANKAYA GİDERKEN O İKİ BELGEYİ YANINIZA ALIN

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına tapu verileceğinden, alıcıların bankaya giderken ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK sigortası yaptırdığını gösteren belgeyi de yanında bulundurması gerekiyor.

Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak indirimden yararlanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

BBC
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