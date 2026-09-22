Kayseri Melikgazi'de tırla çarpışan otomobil takla attı, sürücü burnu kanamadan çıktı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tırla çarpışan otomobilin takla attığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Sürücünün burnu bile kanamadan otomobilden çıktığı kazada otomobilin takla attığı anlar anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, İ.S. (39) idaresindeki 38 FL 813 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen bir tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarken, ihbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada araç sürücüsü İ.S. vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazanın ardından neye uğradığını şaşıran sürücü İ.S.'yi kaza yerine gelen arkadaşları teselli etti. Maddi hasarın oluştuğu araçta çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin takla attığı kaza kamerada

Öte yandan, tırla çarpışan otomobilin takla attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ve vatandaşların yardıma koştuğu anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı