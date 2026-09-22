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Edirne'de yavru tilki bisikletçinin kaskını kapıp kaçtı, sahibi yetişemedi

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Edirne'de yavru tilki bisikletçinin kaskını kapıp kaçtı, sahibi yetişemedi Haber Videosunu İzle
Edirne'de yavru tilki bisikletçinin kaskını kapıp kaçtı, sahibi yetişemedi
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Edirne'de bisiklet sürüşüne çıkan grubun molası, yanlarına yaklaşan yavru tilkinin beklenmedik hareketiyle renkli anlara sahne oldu. Yerde duran bisiklet kaskını ağzına alan yavru tilki hızla kaçarken, kaskın sahibi peşinden koştu ancak yetişemedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edirne'de bisiklet sürüşü yapan grubun yanına yaklaşan yavru tilki, yerdeki bisiklet kaskını ağzına alarak kaçarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Edirne'de Söğütlük Millet Bahçesi'nde bisiklet sürüşü yapan grup, yavru bir tilkinin kaskla imtihanına tanık oldu. Sürüş molası veren bisikletçilerin yanına yaklaşan yavru tilki, yerde bulunan bisiklet kaskını ağzına alarak hızla uzaklaştı. Kaskın sahibi bisikletçi, tilkinin peşinden koşsa da sevimli hayvana yetişemedi. Yavru tilkinin kaskı kapıp uzaklaşması bisikletçileri hayrete düşürürken, yaşanan renkli anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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