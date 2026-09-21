Bir süredir gözlerden uzaktı! Ali Koç, New York'ta ortaya çıktı

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Uzun bir süredir gözlerden uzak olan iş insanı Ali Koç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında New York’ta görüntülendi.

ALİ KOÇ NEW YORK'TA

Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım sağlayacağı özel yuvarlak masa toplantısında yer almak üzere kente geldi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ MASAYA YATIRILACAK

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında gerçekleştirilen bu kritik zirve, Türk ve Amerikan iş dünyasının önde gelen isimleri ile Fortune 100 şirketlerinin üst düzey yöneticilerini bir araya getiriyor. Toplantıda, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda enerji, teknoloji, finans, havacılık ve otomotiv gibi stratejik sektörlerdeki karşılıklı yatırım imkanları ve yeni iş birliklerinin masaya yatırılacağı dile getiriliyor.