Haberler

Bir süredir gözlerden uzaktı! Ali Koç, New York'ta ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir süredir gözlerden uzaktı! Ali Koç, New York'ta ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Bir süredir gözlerden uzaktı! Ali Koç, New York'ta ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir süredir gözden uzak olan İş insanı Ali Koç, New York'ta görüntülendi. Ali Koç'un Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından organize edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısına katılacağı belirtildi.

Uzun bir süredir gözlerden uzak olan iş insanı Ali Koç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında New York’ta görüntülendi. 

ALİ KOÇ NEW YORK'TA

Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım sağlayacağı özel yuvarlak masa toplantısında yer almak üzere kente geldi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ MASAYA YATIRILACAK

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında gerçekleştirilen bu kritik zirve, Türk ve Amerikan iş dünyasının önde gelen isimleri ile Fortune 100 şirketlerinin üst düzey yöneticilerini bir araya getiriyor. Toplantıda, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda enerji, teknoloji, finans, havacılık ve otomotiv gibi stratejik sektörlerdeki karşılıklı yatırım imkanları ve yeni iş birliklerinin masaya yatırılacağı dile getiriliyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD, İran uçuşlarına izin veren ülkeleri dolar sisteminden çıkarmakla tehdit etti

ABD'nin tehdidi bu kez tüm dünyaya! Trump en büyük kozunu oynadı
'Parası olan yapar' dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar

"Parası olan yapar" dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar
Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu

Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi

Darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı: 26 sanığa hapis yolu göründü
Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Bir haftada 46 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti

Komşuda virüs alarmı! Bir haftada 3 can kaybı
Fenerbahçelileri havalara uçuran imza! Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde

Fenerlileri havalara uçuran imza! Efsane isimle 1 yıl daha yola devam
Bakan Fidan'dan ABD'ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız

Bakan Fidan'dan ABD'ye net çağrı: Kaldırmalıyız...
Kazada hurdaya dönen araçlar 'change' yapılıp satılmış! 3 ilde operasyon: 16 gözaltı, 17 araca el konuldu

Kazada hurdaya dönen araçlar yeniden satışta! Yöntem şaşırttı