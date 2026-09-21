Trump 'Görüşmeye hazırım' dediği Pezeşkiyan'ın ekibine ABD vizesi verilmedi

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın basın ekibine ABD vizesi verilmedi.

5 GÜNLÜK ZİYARETİNDE SADECE 2 KİŞİ EŞLİK EDECEK

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Halkla İlişkiler Genel Müdürü Habibullah Abbasi, Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci oturumuna katılmak üzere yarın başlayacak ABD ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abbasi, Pezeşkiyan'ın basın ekibine ABD vizesi verilmediğini, buna rağmen ikili görüşmelere ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Pezeşkiyan'ın ABD ziyaretinin beş gün süreceğini ancak bunun iki gününün yolda geçeceğini kaydeden Abbasi, İran Cumhurbaşkanına ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Muhsin Hacı Mirzai ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi Tören ve Protokol İşleri Müdür Yardımcısı Seyyid Abbas Musevi'nin eşlik edeceğini belirtti.

Abbasi, Pezeşkiyan'ın ziyaret sırasında bazı ülke yetkilileriyle de bir araya geleceğini kaydetti.

TRUMP "PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM" DEMİŞTİ

Abd Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca İran yönetimine seslenerek "Uslu dursalar iyi olur" diyen Trump, masadaki seçeneklerinin İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak olduğunu da söylemişti.

Kaynak: Haberler.com